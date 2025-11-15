Memur ve emekli zammı için kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanması bekleniyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,25 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16.55 oranında zammı şimdiden garantiledi. Dün Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kasım ve aralık ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. Böylece memur ve emekli zammı için kritik bir ipucu gelmiş oldu. İşte detaylar...

Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını dün açıkladı. Ankete göre, ekimde yüzde 31,77 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,30'a çıktı. 68 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette kasım ve aralık ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. Merkez'in anketine göre, memur ve emeklinin temmuz zammını hesapladık.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,25

Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 gelmişti. Böylece 4 aylık enflasyon yüzde 10,25 oldu. Buna göre; SSK ve BağKur emeklileri yüzde 10,25'lik, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,55'lik zammı şimdiden garantiledi.

KASIM VE ARALIK ENFLASYONUNA İLİŞKİN KRİTİK İPUCU

Merkez Bankası'nın anketinde enflasyon kasımda yüzde 1,59, aralıkta ise 1,16 oranında artacak. 4 aylık enflasyona bu oranların da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 13.3 olacak.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocakta yüzde 13,3 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.77 oranında zam alacak. Yüzde 13,3'lük zamma göre en düşük emekli maaşı 19 bin 126 liraya çıkacak.

MESUT ŞAHİN

