Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "rüşvet almak" suçundan da tutuklanması talep edildi. Akpolat, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ'ın, şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

Yazıda, ismi yer alan iş insanlarından S.B'nin 500 bin dolar ve Beşiktaş'ta İ.O. isimli iş yeri sahibi A.A. ve tanık S.E.E'nin ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettiği bildirildi.

Rıza Akpolat hakkında rüşvet almak suçundan tutuklanması talebi

Şüpheli Rıza Akpolat'ın, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiğinin tespit edildiği belirtilen yazıda, "Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını, iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ettiği, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden, şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Yazıda, savunması inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin "rüşvet alma" suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapacağı, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri olduğundan, derdest kovuşturmadan tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Şüpheli Akpolat'ın "rüşvet almak" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

