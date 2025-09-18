Beşiktaş Belediyesi'nde "böcek" iddiası! Rıza Akpolat bütün odaları dinlemiş

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Akpolat’ın, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerini odalarına koyduğu 'böcek'lerle dinlediği ortaya çıktı.

KRİTİK GÖRÜŞMELER KAYIT ALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre; dinleme cihazları sayesinde belediye binasında yapılan pek çok önemli görüşme kayıt altına alındı. Elde edilen ses kayıtlarının, yolsuzluk operasyonundan birkaç ay öncesine ait olduğu ve özellikle BELTAŞ Genel Müdürü Önder Gedik’in odasındaki konuşmaları içerdiği belirtildi.

CHP'Lİ İSİMLER DE DİNLENDİ

Söz konusu kayıtların yalnızca belediye yöneticileriyle sınırlı kalmadığı, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve Belediye Meclis Üyesi Esra Yenidünya'nın da dinlenen isimler arasında olduğu iddia edildi.

Yenişafak'ın haberine göre; dinleme cihazları ses sensörlü sistemlerle çalışıyor ve sadece odada biri konuşmaya başladığında aktif hale geliyor. Bu sistem sayesinde, odalarda gerçekleşen özel görüşmelerin fark edilmeden kayıt altına alındığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Söz konusu gizli dinleme faaliyetleri, yürütülen yolsuzluk soruşturmasının seyrini derinleştirdi. Cihazların kimler tarafından yerleştirildiği, hangi odalarda kullanıldığı ve elde edilen kayıtların nerede tutulduğu gibi pek çok detay mercek altına alındı. Skandal niteliğindeki bu gelişmelerin, dava dosyasına da delil olarak eklendiği ifade ediliyor.