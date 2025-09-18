Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beşiktaş Belediyesi'nde "böcek" iddiası! Rıza Akpolat bütün odaları dinlemiş

Beşiktaş Belediyesi'nde "böcek" iddiası! Rıza Akpolat bütün odaları dinlemiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Belediyesi&#039;nde &quot;böcek&quot; iddiası! Rıza Akpolat bütün odaları dinlemiş
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Tutuklu eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, başkan yardımcıları ve müdürlerin odalarına gizli dinleme cihazları yerleştirdiği ortaya çıktı.

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Akpolat’ın, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerini odalarına koyduğu 'böcek'lerle dinlediği ortaya çıktı.

KRİTİK GÖRÜŞMELER KAYIT ALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre; dinleme cihazları sayesinde belediye binasında yapılan pek çok önemli görüşme kayıt altına alındı. Elde edilen ses kayıtlarının, yolsuzluk operasyonundan birkaç ay öncesine ait olduğu ve özellikle BELTAŞ Genel Müdürü Önder Gedik’in odasındaki konuşmaları içerdiği belirtildi.

CHP'Lİ İSİMLER DE DİNLENDİ

Söz konusu kayıtların yalnızca belediye yöneticileriyle sınırlı kalmadığı, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve Belediye Meclis Üyesi Esra Yenidünya'nın da dinlenen isimler arasında olduğu iddia edildi.

Yenişafak'ın haberine göre; dinleme cihazları ses sensörlü sistemlerle çalışıyor ve sadece odada biri konuşmaya başladığında aktif hale geliyor. Bu sistem sayesinde, odalarda gerçekleşen özel görüşmelerin fark edilmeden kayıt altına alındığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Söz konusu gizli dinleme faaliyetleri, yürütülen yolsuzluk soruşturmasının seyrini derinleştirdi. Cihazların kimler tarafından yerleştirildiği, hangi odalarda kullanıldığı ve elde edilen kayıtların nerede tutulduğu gibi pek çok detay mercek altına alındı. Skandal niteliğindeki bu gelişmelerin, dava dosyasına da delil olarak eklendiği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolu'da üzen görüntü! Tarihi konak küle döndüEşref Rüya Afra öldü mü, diziden neden ayrıldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yakalandı - GündemFETÖ'den aranan firari yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda fakülte kuruldu, bazıları kapatıldı - GündemÇok sayıda fakülte kuruldu, bazıları kapatıldıSeyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler - GündemSeyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettilerDEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandıAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda - Gündem30 milyar liralık soruşturmada son virajMSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu - GündemMSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...