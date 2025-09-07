BELTAŞ başkanı yolsuzluğu itiraf etti! "Bütün talimatları Akpolat verdi"

İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında önemli bir ifade daha gün yüzüne çıktı. Belediye iştiraki BELTAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zaman CHP Meclis Üyesi olan Önder Gedik, İstanbul Başsavcılığı’na ifade verdi.

Gedik, belediyeye ait taşınmazların satışı ile reklam panolarının kiralanması süreçlerinin, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın talimatıyla yapıldığını itiraf etti.

"EKONOMİK SIKINTI NEDENİYLE SATTIK"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Gedik, kendisinin imza dışında sürece fiilen dahil olmadığını söyledi.

Akpolat’ın Eylül 2024’te meclis üyelerine 'ekonomik sıkıntı nedeniyle taşınmazları sattıklarını, gerekirse başka taşınmazları da satabileceklerini' söylediğini anlatan Gedik, satış sürecini Başkan Yardımcısı Ozan İş ve İhale Danışmanı Mustafa Mutlu’nun yönettiğini kaydetti.

"BİLGİM VAR, TALİMATI BEN VERDİM"

Gedik, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"2024 eylül-ekim aylarında BELTAŞ'a ait reklam panolarının mülkiyeti belediyeye alındı. Belediye ihaleye çıktı ancak ilk ihale eksikliklerden dolayı iptal edildi. Bazı panoları alan firmaların halen sözleşmesi devam ediyordu, ihaleye girecek firmalar da bu konuyu duydukları için ihaleye girmekten imtina ediyorlardı. Ozan İş bir gün beni aradı. BELTAŞ'ın ihaleye girmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Rıza Akpolat'ı aradım. Ozan'ın söylediklerini söyleyip bilgisi olup olmadığını sordum. Bana 'Bilgim var talimatı ben verdim BELTAŞ ihaleye girsin' dedi.

Bu şekilde ihaleyi BELTAŞ alacak sonra istediği firmalara alt kiralama yapacaktı. Nitekim ihale BELTAş'ta kaldı. Ancak belediye ile sözleşme imzalamamıştı. Tutuklanmadan 4-5 gün evvel Ozan İş beni arayıp bir firma ile anlaştıklarını söyledi ve beni belediyeye çağırdı. Yine Rıza Akpolat'ı aradım bu durumu sordum. Bana Alican ve Ozan'ı bu konuda görevlendirdiğini belirterek gereken imzaları atmamı istedi. Belediye'ye Alican'ın odasına gittim Ozan İş ve Aziz İhsan Aktaş odadaydı. Ozan bir çek çıkardı panoları kiralamak isteyen firma ile anlaştıklarını söyleyip çekin firma tarafından teminat olarak verildiğini söyledi.

"AKTAŞ'IN OZAN'I TEHDİT ETTİĞİNİ DUYMADIM"

Pazartesi günü BELTAŞ ile belediyenin sözleşme imzalayacağını, sonrasında firmanın 16-17 tane sıralı çek getireceğini, çekler gelmezse elindeki çeki kullanacaklarını anlattı. Yine Rıza Akpolat'ın talimatı olduğunu belirterek kendisinde olan çekin, kendisi ve benim tarafımdan cirolanmasını belediyenin borçlarına karşılık Aziz İhsan Aktaş'a verileceğini söyledi.

Ben çeki ciroladıktan sonra odadan ayrıldım. Birkaç gün sonra da operasyon yapıldı tutuklandım, ihale de iptal oldu. Alican'ın odasındayken Aziz İhsan Aktaş'ın Ozan'ı tehdit ettiğini duymadım. Zorla ciro atılması da söz konusu değildir. Rıza Akpolat'ın talimatı olduğunu belirtince kendi isteğim ile çeki ciroladım. Panoları kiralayacak firma ile de görüşmeleri Ozan İş yapıyordu. Firma iş başkasına verilmesin diye çeki önceden teminat olarak vermişti. Bildiğim kadarıyla çek 3K isimli firmaya aitti. BELTAŞ'a atandıktan sonra Serkan Öztürk ile tanıştım. İlbaklar ile bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum ancak İnan Güney ile arkadaş olduğunu, CHP üyesi olduğunu biliyorum."