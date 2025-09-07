CHP'de kritik temas! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı

CHP'de 21 Eylül'deki kurultay öncesinde gözler 15 Eylül'deki mahkeme sonucuna çevrilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kritik süreçler yaşanırken Nefes Gazetesi'nin sorularını cevapladı.

Birçok önemli konuya değinen Özel'in CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili anlattıkları ise dikkat çekti.

"15 Eylül’de mahkeme kararı sonucunda Kemal Bey ya da başka biri kayyım olarak geldi, siz 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayda ona bırakın kayyımı buyurun gelin yarışalım çağrısı yapar mısınız?" sorusuna Özgür Özel şu cevabı verdi:

"KURULTAY HERKESE AÇIK"

"Zaten her olağanüstü kongre bu demek aslında. 21 Eylül’deki kurultay herkese açık. Şu anda aklından kayyım geçen kim varsa zaten gelip aday olup yarışabilir. Delege ortada ve o çok laf söyledikleri İstanbul delegesi de yok. Ben dahi oy kullanmayacağım. Doğal delege olduğum için, PM ve MYK üyesi olduğum için. Geçmiş kurultaydan delegelik kazanmış ve İstanbul kurultayıyla delege olmuş kimse yok.

Alınan bu kurultay kararı, partiye kayyım da gelse ne karar çıkarsa çıksın uygulanması gereken bir karar. O yüzden de teknik ve hukuki yönü kuvvetli bir hamle. Yani bir siyasi meydan okumadan ziyade hukuki ve teknik olarak kör düğümü çözüyor. Kayyım ihtimaline karşı kayyımın da engel olamayacağı, butlan kararının da engel olamayacağı delege talepli bir şey bu. Yeni bir genel başkan daha seçilecek bunun üstüne ve bitmiş olacak.

"ADAY OLMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN"

Aday olmak isteyen buyursun gelsin olağanüstü kurultayımızda aday olsun. Çok kısa ömürlü olur gelen butlan ya da kayyım ise. İstanbul Kongresi için de aynı şey geçerli. Kayyım atanan Gürsel Bey gidip kongrede aday olabilir. Delege onu seçerse seçilmiş il başkanı olur. Başımın üstünde yeri var. Gelir hemen en öne oturur İstanbul İl Başkanı olarak. Biz hukukun gerektirdiği bütün tedbirleri almak durumundayız. Yoksa meydan tamamen onlara kalır."