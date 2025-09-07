CHP'de kritik temas! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı
Suları bir türlü durulmayan CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, butlan kararı çıkarsa görevi devralacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmenin üç gün önce gerçekleştiğini belirten Özel, neler konuştuklarını anlattı.
CHP'de 21 Eylül'deki kurultay öncesinde gözler 15 Eylül'deki mahkeme sonucuna çevrilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kritik süreçler yaşanırken Nefes Gazetesi'nin sorularını cevapladı.
Birçok önemli konuya değinen Özel'in CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili anlattıkları ise dikkat çekti.
"KILIÇDAROĞLU'NA YARIŞALIM ÇAĞRISI YAPAR MISINIZ?"
"15 Eylül’de mahkeme kararı sonucunda Kemal Bey ya da başka biri kayyım olarak geldi, siz 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayda ona bırakın kayyımı buyurun gelin yarışalım çağrısı yapar mısınız?" sorusuna Özgür Özel şu cevabı verdi:
"KURULTAY HERKESE AÇIK"
"Zaten her olağanüstü kongre bu demek aslında. 21 Eylül’deki kurultay herkese açık. Şu anda aklından kayyım geçen kim varsa zaten gelip aday olup yarışabilir. Delege ortada ve o çok laf söyledikleri İstanbul delegesi de yok. Ben dahi oy kullanmayacağım. Doğal delege olduğum için, PM ve MYK üyesi olduğum için. Geçmiş kurultaydan delegelik kazanmış ve İstanbul kurultayıyla delege olmuş kimse yok.
Alınan bu kurultay kararı, partiye kayyım da gelse ne karar çıkarsa çıksın uygulanması gereken bir karar. O yüzden de teknik ve hukuki yönü kuvvetli bir hamle. Yani bir siyasi meydan okumadan ziyade hukuki ve teknik olarak kör düğümü çözüyor. Kayyım ihtimaline karşı kayyımın da engel olamayacağı, butlan kararının da engel olamayacağı delege talepli bir şey bu. Yeni bir genel başkan daha seçilecek bunun üstüne ve bitmiş olacak.
"ADAY OLMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN"
Aday olmak isteyen buyursun gelsin olağanüstü kurultayımızda aday olsun. Çok kısa ömürlü olur gelen butlan ya da kayyım ise. İstanbul Kongresi için de aynı şey geçerli. Kayyım atanan Gürsel Bey gidip kongrede aday olabilir. Delege onu seçerse seçilmiş il başkanı olur. Başımın üstünde yeri var. Gelir hemen en öne oturur İstanbul İl Başkanı olarak. Biz hukukun gerektirdiği bütün tedbirleri almak durumundayız. Yoksa meydan tamamen onlara kalır."
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ AÇIKLADI
Özel "Bu süreçte Kemal Bey’le görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:
"Üç gün önce görüştüm. 8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi, tüzükten dolayı önceki genel başkanlar üyedir. Hem onu hatırlattım. 'Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum' dedim.
Bir de 9 Eylül’deki programa davet ettim. Anıtkabir ve akşam programı var. Onlara davet ettim. Hem de hal hatır sordum genel olarak sohbet ettik ama hani bu konulara hiç girmedik."
"TATSIZ DİYALOĞA DÖNEBİLİR"
"Kemal Bey’in ekibiyle 'Bu iş ne olacak' diye temas yok mu?" sorusuna ise Özel şu cevabı verdi:
"Mersin, Adana ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ile Engin Özkoç, Kemal Bey’e geçen duruşma öncesi gittiler, konuştular. O süreçte Kemal Bey’le bir ortak zeminimiz olmadığı için yani eğer böyle bir karar gelirse görevi kabul edecek gibi olunca bizim bu konuyu açmamız iki genel başkan arasında boşu boşuna bir anlaşmazlık noktasını konuşma, bir tatsız diyaloğa dönebilir yani. O yüzden konuyu açmadık."