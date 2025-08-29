Özgür Özel'den "Kılıçdaroğlu dönerse ne olur?" sorusuna cevap! İmalı bir mesajı var

CHP'de 'şaibeli kurultay' davası süreci kulisleri sallıyor. Butlan ya da kayyım atanma ihtimali bir yanda, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçme ihtimali diğer yanda değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine kurultayın iptal edildiği taktirde "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" dediği öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu bu ifadeleri yalanlasa da CHP'ye sırtını dönmediği aşikar.

"KILIÇDAROĞLU GELİRSE NE YAPACAKSINIZ?"

Bugün Sözcü'ye özel değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel'e de "Partiye kayyım atanması ya da Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelmesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"ASIL MESELE PARTİYİ TARTIŞMAYA AÇMAK"

Özel bu soruya tartışmalara katılmak istemediğini söylese de şöyle bir cevap verdi: "Kurultayla ilgili olumsuz karar çıkmaz. Bu, sonuç değil süreç odaklı bir dava. CHP’yi tartıştırmaya açmaya yönelik. Dikkat ederseniz ben bu tartışmayı hiç yapmıyorum. Çünkü konuşulunca amacına ulaşıyor. Mesele birinin partinin başına gelmesi değil. Mesele bu ihtimalin konuşulması ve partinin tartışılması. Bu partiye asla ne kayyum atanır, ne butlan gelir. Olacak olan şudur: Ertelenir ve parti tartışılmaya devam eder. O zaman doğrusu tartışmamak.