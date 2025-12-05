Önümüzdeki yıl yurt dışında 2, yurt içinde ise 3 yeni mağaza açmaya hazırlanan Şekerci Cafer Erol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol “Yeni mağazalarla üretim yetmiyor, iki vardiyaya geçeceğiz. Çalışan sayımızı yüzde 20 artıracağız” dedi. Bazı ürünleri yurt dışında daha ucuza tedarik edebildiklerini ifade eden Erol “Londra’ya fıstığı buradan göndermiyoruz. 1.850 lira olan iç fıstık 2.180 lira oldu geçen hafta. Londra’da 1.900-1.950 TL civarında” dedi.

Osmanlıda sarayda çalışarak şekercilik alanında ustalık kazanan ve 1807’de İstanbul’da ilk şekerci dükkânını açan Mehmet Efendi’nin işini 1935’ten itibaren torunu Cafer Erol’un ailesi devam ettiriyor. Türkiye’de 10, Bakü ve Londra’da 2 olmak üzere toplam 12 mağaza ile hizmet veren Şekerci Cafer Erol, yurt dışı mağazalaşmasını sürdürürken, yurt içinde de talebe yetişmek için vardiyayı artıracak.

Antep fıstığı Londra’da daha ucuz!

Şekerci Cafer Erol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol, tüketicilerin bayram, yılbaşı ve Sevgililer Günü gibi özel günlere giderek daha fazla önem vermesinin talebi artırdığını belirterek, “Yılbaşı döneminde satışlarımız yaklaşık yüzde 200 artıyor” dedi.

Kurumsal talebin de etkisiyle bayramlardan daha çok yıl başında ürün sattıklarını anlatan Erol, “Şekerlerden lokumlara, ezmelerden çikolatalara uzanan 30 ana kategoride yaklaşık 800 adet paketli ürün bulunuyor. Bu yıl 8 ana üründe 195 farklı yılbaşı ürünü hazırlandı” diye konuştu.

Bazı ürünleri yurt dışında daha ucuza tedarik edebildiklerini ifade eden Erol, “Aynı ürünü biz yurt dışında daha uyguna alıyoruz. Londra’ya fıstığı buradan göndermiyoruz. En son 1.850 lira olan iç fıstık 2.180 lira oldu geçen hafta. Londra’da 1.900-1.950 TL civarında. Süt deseniz, çok uygun, bedava! Kıymanın kilosu 5,5 paunt (yaklaşık 312 TL)” ifadelerini kullandı. Türkiye’de herkesin kafasında sabitlediği bir kur rakamının olduğuna işaret eden Erol, 5 ay evvel ürün aldıkları bir tedarikçinin kur 38 lirayken, 45 liradan kuru hesapladığını, şu an 55 lira olarak hesapladığını, bunun da enflasyon oluşturduğunu vurguladı.

İKİ VARDİYAYA GEÇİYOR

Günde 1,6 ton akide şekeri, 2 ton çikolata, 2 ton da lokum ürettiklerini ifade eden Erol, bu yıl mağaza sayısının artırılması ve üretim kapasitesinin genişletilmesine odaklanıldığını söyledi.

2025’te üretim hacminde yüzde 20 büyüme yakaladıklarını kaydeden Erol, “Üretim tesis alanı üç kat artırılıyor. Yeni mağazalarla üretim yetmiyor, iki vardiyaya geçeceğiz. 130’u üretimde olmak üzere toplam 400 kişi istihdam ediyoruz. 2026’da çalışan sayımızı yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. İstanbul’da Terminal ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda mağazalarımız bu ayın ikinci haftasında açılacak. 2026’da ise Göztepe E5 üzerinde, Finans Merkezi ve İstanbul Outlet olmak üzere üç yeni mağaza açılacak. Üç yeni mağazamız için yatırım miktarımız 4 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

2026’DA KÖRFEZ’E AÇILACAK

Mart 2024’te Bakü’de ilk yurt dışı mağazasını açan marka, aynı yıl kasımda Knightsbridge’te ünlü marka Harrods’ın yanında Londra mağazasını açtı.

Hakan Erol, Londra’ya yapılan yatırımın yaklaşık 4,5 milyon paunt olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: Londra’daki mağazanın senelik kira gideri 1,2 milyon paunt. Globalleşme hedefinde Avrupa, Körfez Bölgesi ve Amerika öncelikli pazarlar olarak konumlanıyor. 2026’da yurt dışındaki mağaza sayısını 4’e çıkarmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz Körfez Bölgesi. Körfez’de üç yıldır görüştüğümüz bir grup var. Onlarla sözleşmemiz 15 mağazalık. Yüzde 50-50 ortaklık olacak. Amerika’da görüştüğümüz bir yer var. Körfez’de ilk şubeyi önünüzdeki yıl açmayı planlıyoruz. Cirodaki yurt dışı payı yüzde 9’larda orta vadede hedefimiz yüzde 30’a çıkarmak.

