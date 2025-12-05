Karabük’te meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Şoförün emekli ormancı Ramazan Oktay olduğu ve olay yerinde can verdiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Ramazan Oktay (49) yönetimindeki 59 AEA 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla atarak ağaca çarptı.

Kaza yerinden görüntü

AÇAĞ YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle ağacı kökünden söken otomobil kağıt gibi ezildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü için bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç hurdaya döndü



Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı araçtan çıkardığı Ramazan Oktay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemenin ardından Oktay’ın cansız bedeni cenaze aracına konulup Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Ramazan Oktay

POLİS HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SİLAH ARADI

Emekli ormancı olan Oktay'ın üzerine kayıtlı ruhsatlı silah olduğunu tespit eden ekipler araçta uzun süre silah aradı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

