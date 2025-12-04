Osmaniye'deki kazada can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç ile 46 FE 830 ve 31 AT 080 plakalı otomobiller çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 7 YARALI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içinde sıkışan 1’i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.