Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember’in son analizine göre, dünyada 39 ülkede elektrikli araçların satışlardaki payı 2019’da yüzde 4 seviyesindeyken 2025’te yüzde 10’un üzerine çıktı.

Geçen yıl bu oran Vietnam’da yüzde 38, Avrupa Birliği’nde (AB) yüzde 26, Tayland’da yüzde 21, Endonezya’da yüzde 15 olurken, ABD’de yüzde 10, Brezilya’da yüzde 9, Hindistan’da yüzde 4 ve Japonya’da yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Çin’de ise elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı geçen yıl ilk defa yüzde 50’yi aştı. Böylece, küresel elektrikli araç filosu geçen yıl günlük 1,7 milyon varil petrol tüketiminin önüne geçti.

Bu miktar, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan ihraç ettiği günlük 2,4 milyon varil petrolün yaklaşık yüzde 70’ine karşılık geliyor. Dünyanın günlük petrol tüketimi ise 104 milyon varil seviyesinde bulunuyor.



