Küresel elektrikli otomobil satışları, 2026'ya düşüşle başladı. Yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir azalma yaşandı. Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma bu gerilemede ana rolü oynarken, Avrupa ve diğer bölgelerde ise yükseliş trendi devam etti. Teşviklerin etkisiyle İtalya ve Güney Kore'de satış rekorları kırılırken, Çin iç pazardaki durgunluğa karşı ihracatını artırarak küresel pazar liderliğini koruma mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'de ise 2026 yılında toplam 23 bin adet elektrikli otomobil satıldı.

KÜRESEL ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI (OCAK-ŞUBAT 2026)

Benchmark Mineral Intelligence tarafından paylaşılan son verilere göre, 2026’nın ilk iki ayında küresel satışlar 2,2 milyon adet olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir daralmaya işaret ediyor. Bu düşüşün temel kaynağı olarak Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki gerileme gösterilirken, Avrupa ve Asya’nın geri kalanı tam tersi bir ivmeyle yükselişini sürdürüyor.

2026 yılının Ocak-Şubat dönemine ait elektrikli araç satışları, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında:

Bölge / Pazar Ocak-Şubat 2026 Satış Adedi (Milyon) Geçen Yıla Göre Değişim (%) Küresel Toplam 2,2 ▼ %8 Çin 1,1 ▼ %26 Avrupa 0,6 ▲ %21 Kuzey Amerika 0,17 ▼ %36 Diğer Bölgeler 0,37 ▲ %84

İTALYA’NIN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞİ

Avrupa pazarı, özellikle Almanya ve Fransa'da devreye alınan yeni destek programları sayesinde yüzde 21’lik bir artış yakaladı.

İtalya ise Ekim 2025’te başlatılan kapsamlı sübvansiyon hamlesiyle tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Şubat ayında elektrikli araç satışları bir önceki aya göre yüzde 23 artarak ülke tarihinin en güçlü satış yapılan ayı oldu. İtalyan pazarı yılın ilk iki ayında satışları yüzde 98 oranında artırarak bölgedeki yükselişin parlayan yıldızı konumuna geliyor.

KUZEY AMERİKA’DA DURUM FARKLI

Buna karşılık Kuzey Amerika’da durum oldukça karamsar seyrediyor. Şubat ayında yüzde 8’lik artış olsa da yılın ilk iki ayında yüzde 36 küçülme var. Bu düşünün büyük kısmı ise ABD kaynaklı.

ÇİN’DE YÜZDE 32’LİK GERİLEME

Pazarın en büyük oyuncusu olan Çin ise ilginç bir dönüşümden geçiyor. 2014'ten sonra ilk kez getirilen satın alma vergileri ve tatil dönemi nedeniyle iç pazarda yüzde 32'lik bir daralma yaşansa da Çinli üreticiler rotayı dış pazara kırdı. Yılın ilk iki ayında yarım milyondan fazla araç ihraç eden Çin, bu alandaki hacmini iki katına çıkararak küresel hakimiyetini sürdürmeye kararlı görünüyor.

Bu pazarların dışında kalan bölgelerde ise artış sürüyor. Şubat ayında bu bölgelerde elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 78 yükseldi.

Burada Güney Kore dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ülkede uygulanan yeni teşvik programı sayesinde elektrikli araçlar toplam otomobil pazarından yüzde 30 pay alarak tarihi bir rekor kırdı.

Ülke Dönem Veri Türü / Gelişme Değişim / Oran İtalya Şubat 2026 Bir önceki aya göre satış artışı ▲ %23 İtalya Ocak-Şubat 2026 Geçen yılın aynı dönemine göre artış ▲ %98 Kuzey Amerika Şubat 2026 Aylık satış artışı ▲ %8 Çin Ocak-Şubat 2026 İç pazar daralması ▼ %32 Çin Ocak-Şubat 2026 Araç ihracat adedi > 500.000 Diğer Bölgeler Şubat 2026 Geçen yıla göre satış artışı ▲ %78 Güney Kore 2026 (Genel) Elektrikli araçların toplam pazardaki payı %30 (Rekor)

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2026 yılında Türkiye’de 23 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Tamamen elektrikli otomobillerin Pazar payı ise yüzde 17,58 oldu.

