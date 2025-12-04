Son dakika kaza haberi Kütahya'dan geldi. 4 gencin bulunduğu otomobil küspe yüklü tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada tırın altına giren araçta bulunanlar sıkışarak can verdi.

Kaza Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda meydana geldi. Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.

Kütahya'da feci kaza! Araba tıra çarptı, 4 ölü var

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

