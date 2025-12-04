Afyonkarahisar'da köprü demirlerine çarparak hurda yığınına dönem otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, Bayat-Emirdağ karayolu Mimar Sinan Caddesi mevkisinde köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.

Araç hurdaya döndü

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALI

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçta İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö.'yü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Akaryakıt istasyonunda korkunç kaza! Metrelerce savruldu





Hurdaya dönen araç bölgeye gelen iş makinesi tarafından devrildiği köprü demirlerinin üstünden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası