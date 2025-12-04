İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Demirlere çarpan araç sonu oldu, yaralılar da var
Afyonkarahisar'da köprü demirlerine çarparak hurda yığınına dönem otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, Bayat-Emirdağ karayolu Mimar Sinan Caddesi mevkisinde köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALI
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçta İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö.'yü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Hurdaya dönen araç bölgeye gelen iş makinesi tarafından devrildiği köprü demirlerinin üstünden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
