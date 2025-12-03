İhlas Haber Ajansı • Kırıkkale
Akaryakıt istasyonunda korkunç kaza! Metrelerce savruldu
Kırıkkale’de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen feci kaza anı kameralara yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı, metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Özetle
Gündem
Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki bir kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
- Kırıkkale'de 84 yaşındaki C.A. isimli kadın, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
- Yaşlı kadının hastanede tedavisi sürerken hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
- Otomobil sürücüsü T.S.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki C.A. isimli kadına otomobil çarptı.
28 yaşındaki T.S.A. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı.
METRELERCE SAVRULDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı. 84 yaşındaki C.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Korkunç kaza anı ise akaryakıt istasyonundaki kameralara yansıdı.
