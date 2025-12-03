Kırıkkale’de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen feci kaza anı kameralara yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı, metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki C.A. isimli kadına otomobil çarptı.

28 yaşındaki T.S.A. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır şekilde yaralandı

METRELERCE SAVRULDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı. 84 yaşındaki C.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Korkunç kaza anı ise akaryakıt istasyonundaki kameralara yansıdı.

