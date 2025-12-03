İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında Liverpool, sahasında Sunderland’i konuk edecek. Kıyasıya rekabetin sahne alacağı akşamda Liverpool-Sunderland maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir merak ediliyor.

İngiltere Premier Lig’de heyecan, Liverpool ile Sunderland arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Anfield Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma merakla bekleniyor. Peki, Liverpool-Sunderland maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir?

LIVERPOOL-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasında Liverpool, Sunderland’i Anfield Stadyumu’nda ağırlayacak. Futbolseverler Liverpool-Sunderland maçını canlı olarak beIN Sports ekranlarından izleyebilecek.

LIVERPOOL-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Sunderland mücadelesi 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 23.15’te başlayacak.

LIVERPOOL-SUNDERLAND MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitiké



Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Mayenda, Xhaka, Sadiki, Le Fée, Brobbey

