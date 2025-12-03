Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikakt çeken bir çıkış geldi. "En az yüzde 50 zam yapılmalı" diyen Destici, "Asgari ücfret tamı tamına 33 bin 50 TL olmalı" ifadelerini kullandı.

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücret gündemin 1 numaralı konusu oldu. Önümüzdeki hafta komisyonun toplanması bekleniyor. Pazarlığa sayılı günler kalırken, zam tahminleri de gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, asgari ücret konusunda dikkat çeken bir öneri geldi.

"ASGARİ ÜCRET 33 BİN 50 TL OLMALI"

Haberler.com'a konuk olan Destici, geçen yıl enflasyonun yüzde 50 seviyesinde olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlattı. 2025 sonu enflasyon beklentisinin ise yüzde 30-31 aralığında olduğunu belirten Destici, "Geçen yıldan kalan yüzde 20 kayıp artı bu yılki yüzde 30 enflasyon; toplam yüzde 50. Asgari ücret de en az yüzde 50 artmalı. Rakam veriyorum: 33 bin 50 TL olmalı." dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMALI"

En düşük emekli maaşıyla ilgili de konuşan Destici, "2023 Ocak'ta 7.500 lira olan en düşük emekli maaşı, 11 bin liralık kamu maaşının üçte ikisiydi. Bugün emekli 16.800 lira alıyor ama en düşük kamu memuru maaşı 50 bin lira. Emeklinin bir payı eridi, üçte ikilik oran tamamen kayboldu. Bu nedenle en düşük emekli maaşı 30 bin liranın üzerine çıkmalı." ifadelerini kullandı.

