Dünya genelinde diyabet artış oranının yüzde 45 olduğunu belirten Prof. Dr. Emel Alphan, diyabeti olan hasta sayısının 10 yılda yüzde 90 arttığını açıkladı. Alphan “2000'den 2025'e kadarki dönemde diyabetli sayısı 151 milyondan 589 milyona çıktı, diyabetli sayısı 4 kat arttı" diyerek uyardı.

Dünya Diyabet Günü kapsamında açıklamalar yapan Prof. Dr. Emel Alphan hasta sayısı artan diyabet için uyardı.

Türkiye'deki resmi veriler ve TURDEP-I ve II çalışmalarına göre, diyabetli sayısının 10 yılda yüzde 7,2'den yüzde 13,7'ye çıktığını belirten Alphan, yüzde 90 artış olduğuna dikkat çekti.

“YÜZDE 90 ORANINDA BİR ARTIŞ VAR”

Alphan şunları söyledi:

2000'den 2025'e kadarki dönemde diyabetli sayısı 151 milyondan 589 milyona çıktı, diyabetli sayısı 4 kat arttı. Bu çok ciddi bir oran. 1998 ve 2010 yılında yapılan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans (TURDEP I ve II) çalışmaları sonuçlarına göre, 10 yılda yüzde 7,2'den yüzde 13,7'ye çıkmış. Yüzde 90 oranında bir artış var.

Türkiye’de her 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu söyleyen uzman hekim, çocuklar arasında da vakaların görülmeye başlandığını belirtti.

“UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMEK GEREK”

Alphan şöyle uyardı:

Alphan şöyle uyardı: Yüksek kan şekeri uzun vadede kalp ve damar sağlığını, böbrekleri, göz sağlığını ve sinir sistemini etkilemektedir. Diyabetin kontrol altında tutulması için egzersiz, sağlıklı beslenme, sigara ve alkol kullanmamak, uyku kalitesi ve uyku düzenine dikkat etmek gibi pek çok önlem alınmalıdır. Diyabet tedavisi ve kontrolü, birçok disiplinin bir arada çalıştığı bir alan olmalıdır. Diyabetin doğru yönetilmesinde farkındalık ve eğitimin yeri çok önemlidir.

