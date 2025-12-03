Şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip iki kez boşandığı ilişkilerine dair yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Akçıl, ilk boşanma sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiğini ve kendisine evliliği sürdürmek yönünde tavsiyelerde bulunduğunu açıkladı.

Magazin gündeminde uzun süre konuşulan Sinan Akçıl – Burcu Kıratlı ilişkisi, hem sevgileri hem de boşanma hikayeleriyle gündeme gelmişti.

2 KEZ EVLENİP BOŞANDILAR

Çift, ilk kez 24 Aralık 2018’de Amsterdam’daki Türk Konsolosluğu’nda sade bir nikahla evlenmiş, ancak bu evlilik yalnızca 9 ay sürmüştü. İkili 2019 yılının Eylül ayında yollarını ayırmıştı. Daha sonra dayanamayarak, yaklaşık 20 gün sonra barışıp ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

22 Şubat 2021’de İstanbul’da bir kez daha nikah masasına oturan çiftin etrafındaki herkes, bu kez evliliğin uzun süreceğini düşünüyordu. Ancak ikinci evlilik yaklaşık 15 ay sürdü ve 2022 yılında tekrar boşanmayla sonuçlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRMİŞ

Akşam TV’den Yasemin İlan’a konuşan Sinan Akçıl, boşanma sürecinde yaşananları ilk kez açık yüreklilikle anlattı.

Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir davette görüştüklerini ve bu görüşmede Erdoğan’ın kendisine evliliklerini sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

“ONUN TEK LAFIYLA DENEMEYE KARAR VERDİK”

Akçıl, “Cumhurbaşkanımız benim boşanmamı bir yıl ertelememi sağlamıştır. Benimle özel bir konuşma yaptı ve tekrar denememiz gerektiğini, boşanmamın Türk gençliğine doğru bir örnek olmayacağını söyledi. Biz o ilişkiyi bir yıl daha uzattık. Tekrar denedik, olmayınca bitirdik. Onun tek lafıyla biz tekrar denemeye karar verdik. Çünkü çok mantıklı şeyler söylemişti kendisi…” ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl, o görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Burcu Kıratlı ve Emine Erdoğan’ın da bulunduğunu belirterek, tavsiyeden sonra evliliğe bir daha şans verdiklerini ancak ilişkilerinin sürdüremediğini aktardı.

