Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turda karşılaştığı 2'nci Lig takımlarından Aliağa Futbol Kulübü'ne 10 kişi kalmalarına rağmen 3-1'lik skorla mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupa'sından elendi

ALİAĞA 10 KİŞİYLE KAZANDI

Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 15'inci dakikasında Malik Karaahmet’in golüyle öne geçen Aliağa FK, 23'üncü dakikada Necati Özdemir’in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Eksik kalmasına rağmen üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, 55'inci dakikada bir kez daha Malik Karaahmet ile farkı ikiye çıkardı.

Sivasspor, 60'ıncı dakikada Daniel Avramovski’nin golüyle umutlansa; Aliağa, 75'inci dakikada Mertcan Açıkgöz’ün fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1’e taşıdı ve tur biletini cebine koydu.

SİVASSPOR:1 - ALİAĞA FK:3

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Özbelsan Sivasspor: Yiğit Baynazoğlu, Bekir Günle (Feyzi Yıldırım dk. 63), Ayberk Selvili (Emirhan Başyiğit dk. 63), Özkan Yiğiter, Yusuf Çağlar Kefkir (Okan Erdoğan dk. 77), Kamil Fidan, Mehmet Talha Şeker, Malle, Avramovski, Ethemi (Yılmaz Cin dk. 63), Bekir Böke

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, Muhsin Özek, Mustafa Katık, Şevket Yıldız

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Necati Özdemir, Kerem Paykoç, Kaan Adar (Veli Çetin dk. 69), Hasan Kılıç, Oğuzhan Yıldırım (Furkan Say dk. 78), Mertcan Açıkgöz (Yunus Emre Kahya dk. 78), Ahmet İlhan Özek (Erhan Kartal dk. 65), Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet

Yedekler: Mirza Yalçın, Haktan Baycuman, Serhat Dayan, Asil Adıgüzel

Teknik Direktör: Polat Çetin

Goller: Malik Karaahmet (dk. 15, 55) Mertcan Açıkgöz (dk. 75) (Aliağa FK), Daniel Avramovski (dk. 60) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Necati Özdemir (dk. 23) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Malle (Sivasspor)

