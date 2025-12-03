Kazakistan’daki Baykonur Kozmodromu’nda yaşanan fırlatma faciası, Rusya’nın uzay programında son yılların en büyük krizini tetikledi. Soyuz MS-28’in kalkışı sırasında meydana gelen arıza, roketi adeta ateş çukuruna gömerek Rusya’nın insanlı uçuşlarda kullandığı tek sertifikalı rampayı ağır hasara uğrattı. Drone görüntülerinde rampanın mobil bakım kabininin ters dönmüş halde alev çukuruna saplandığı görülürken, uzmanlar onarımın aylar, hatta yıllar sürebileceğini öne sürüldü.

Soyuz MS-28’de yer alan kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergey Mikayev ile NASA astronotu Christopher Williams, Uluslararası Uzay İstasyonuna güvenli şekilde ulaşırken, rampadaki hasarın onarımının aylar, hatta yıllar sürebileceği ifade edildi.

NASA DOĞRULADI: "ROSCOSMOS İNCELEME YAPIYOR"

NASA, Futurism’e yaptığı açıklamada Baykonur’daki durumu şu sözlerle aktardı:

NASA, Roscosmos'un Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromu'ndan Soyuz MS-28'in fırlatılmasının ardından Site 31'deki Fırlatma Pedi 6'yı incelediğini biliyor."

Ajans, ISS’deki operasyonların sürmesi için Roscosmos dahil tüm uluslararası ortaklarla iş birliğinin devam ettiğini ifade etti. NASA ayrıca, MS-28 mürettebatının istasyona "güvenli şekilde ulaştığını" doğruladı.

Gelecekteki görevlerin etkilenip etkilenmeyeceği konusunda NASA detay paylaşmadı.

ROSCOSMOS: "HASAR VAR, YEDEK PARÇALAR MEVCUT"

Telegram üzerinden açıklama yapan Roscosmos, "fırlatma rampasının bazı unsurlarının hasar gördüğünü" duyurdu. Ajans ayrıca "Gerekli tüm yedek unsurlar mevcut ve hasar çok yakında giderilecek" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen, 21 Aralık için planlanan Progress ikmal görevi ertelendi. Bir sonraki insanlı Soyuz uçuşu ise Temmuz 2026’ya kaydırıldı.

ISS’NİN GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Rusya’nın ISS’deki varlığını sürdürme konusundaki kararlılığı tartışılmaya devam ediyor. Ülkenin Ukrayna’yı işgali sonrası ABD ve Avrupa ile yaşanan diplomatik kriz, Rusya’nın istasyondaki rolünü de zora sokmuştu.

Eski Roscosmos başkanı Yuri Borisov, Rusya’nın en az 2028’e kadar ISS operasyonlarını destekleyeceğini açıkladı.

