Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda İstanbulspor, konuk ettiği Sarıyer Spor Kulübü'nü 6-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-siyahlı ekip, turnuvada grup aşamasına kaldı.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Sarıyer Spor Kulübü'nü konuk etti. İstanbul ekibi; 2'nci, 48'inci ve 75'inci dakikalarda Ömer Faruk Duymaz, 9'uncu dakikada Mendy Mamadou, 45+1'inci dakikada Mario Krstovski ve 50'inci dakikada Mustafa Sol'un golleriyle karşılaşmayı 6-0 kazandı. Sarıyer SK tarafından gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

İSTANBULSPOR: 6 - SARIYER SK: 0

Stat: Necmi Kadıoğlu Stadyumu

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadir, Duran Sahin, İzzet Ali Erdal, Demecao Duhaney (Cenk Şahin dk. 75), İsa Dayaklı, Vefa Temel (Demir Mermerci dk. 60), David Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Türker Yılmaz dk. 82), Mendy Mamadou, Mario Krstovski (Mustafa Sol dk.46)

Sarıyer SK: Furkan Onur Akyüz, Eşref Korkmazoğlu, Metehan Mert, Fethi Özer, Oğuzhan Yılmaz, Muhammed Mert, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol, Adrien Regattin (Tuncay Soyak dk.76), Malaly Dembele (Bartu Ekşioğlu dk.76), Eren Eker (Anıl Koç dk.76)

Goller: Ömer Faruk Duymaz (dk.2, dk.48, dk.75), Mendy Mamadou (dk.9), Mario Krstovski (dk.45+1), Mustafa Sol (dk.50)

Sarı kartlar: David Sambissa (İstanbulspor)

Ömer Faruk Duymaz'ın gol sevinci

