Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki C.A. isimli kadına, T.S.A. (28) idaresindeki 06 ELT 688 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan C.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü T.S.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

