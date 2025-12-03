Otomobilin çarptığı yaşlı kadın metrelerce savruldu! O anlar kamerada
Kaydet
Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki C.A. isimli kadına, T.S.A. (28) idaresindeki 06 ELT 688 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan C.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü T.S.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR