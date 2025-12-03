Fenerbahçe'nin 5 Ekim'de deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Samsunspor maçının ardından yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun, Başkan Sadettin Saran'dan görüşme talebinde bulunduğu ve bu isteğinin kabul edildiği belirtildi. Kritik görüşmede masada 3 ihtimal bulunuyor.

İrfan Can Kahveci Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun'la birlikte 5 Ekim'den itibaren kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'den, 1 Aralık'ta Chobani Stadyumu'nda 1-1 sonuçlanan Galatasaray derbisinin ardından dikkat çeken bir hamle geldi.

Sadettin Saran SARAN'DAN İRFAN CAN'A OLUMLU CEVAP 30 yaşındaki milli oyuncunun, Başkan Sadettin Saran'a görüşme talebinde bulunduğu ortaya çıktı. HT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı, İrfan Can Kahveci'nin talebine olumlu karşılık verdi.

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabilir MASADA 3 İHTİMAL BULUNUYOR İkilinin, kısa süre içerisinde görüşme yapacak. Toplantıda masada 3 ihtimal olacağı aktarıldı; İrfan Can'ın takıma dönmesi, ara transfer döneminde ayrılması veya kadro dışı kararının devre arasına kadar devam etmesi.

Kado dışı kararı Tedesco'nun onayyla alındı KISA SÜRE İÇİNDE KARAR VERİLECEK Teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu süreçte U19 takımı ile Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu hakkındaki kararın kısa süre içinde alınması bekleniyor.

İrfan Can Kahveci - Cenk Tosun Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan bir diğer futbolcu olan ve geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı geçiren Cenk Tosun'la ilgili yeni bir gelişme yok.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

