Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı stadyumdan takip eden Kocaelispor'un futbolcusu Serdar Dursun, gelen tepkiler sonrası açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü, Körfez taraftarının tepkisine dair konuşurken yaptığı hatayı da itiraf etti.

Kocaelispor'un 34 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun, 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçe tribünlerinin koreografisini Instagram'da hikâye olarak paylaşan Serdar, Kocaelispor tribünlerinden sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

Serdar Dursun'un söz konusu paylaşımı

“TÜRKİYE'DE BİR ALGI VAR”

Gelen tepkilerin ardından Serdar Dursun, Karacabey Belediye maçının sona ermesiyle birlikte açıklamalarda bulundu. Tecrübeli santrfor, eleştiriler üzerine "Taraftarlar rahat olsun, ben kanımın son damlasına kadar mücadele ederim. Bizi Fenerbahçe Kulübü davet etti, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, eski takıma yatıyorsun gibi. Selçuk İnan'a da yaptılar bunu. Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım. Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz" sözlerini sarf etti.

"TEK HATAM PAYLAŞMAKTI"

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili açıklamalarına devam eden Serdar Dursun, "Oradaki tek hatam hikâye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye gol atmak istediğini belirtti

"FENERBAHÇE'YE KARŞI GOL ATMAK İSTİYORUM"

Ayrıca Fenerbahçe ile oynayacakları maç ile ilgili de konuşan Serdar Dursun, "Kimle oynadığımla ilgilenmiyorum, Kocaelispor'un futbolcusuyum. ELimden geleni yapacağım. Benim amacım, Fenerbahçe maçına gelince ilk 11 oynamak, iyi oynamak ve golümü atmak. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, ben kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" diyerek açıklamalarını bitirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası