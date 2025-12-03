Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sakatlıktan dönen 32 yaşındaki futbolcu, derbide stoperde görev aldı ve maç boyu başarılı bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan dev maç 1-1 sona erdi. 33 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takımın önemli simlerinden Mario Lemina, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Mario Lemina derbide 90 dakika sahada kaldı

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

Derbide stoper bölgesinde mücadele eden Gabonlu orta saha oyuncusu, 1,7 milyon takipçsisinin bulunduğu Instagram hesabından 'takım ruhuna vurgu' yaptığı bir mesaj yayınladı.

Maç içinde bir görüntüye yer veren Lemina, "Türkiye'nin en iyi takımıyız, bu bir gerçek! Bizi aşağı çekmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın başaramazsınız! Biz güçlü bir aileyiz, bu takım için canımızı veririz" ifadelerini kullandı.

Lemina'nın paylaşımı

