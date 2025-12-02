Anadolu Ajansı
Derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar yakalandı
Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.
- Ekipler, çakmağı atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu tespit etti.
- Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasonda, konuk ekibin golünün ardından yapılan sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.
Stadın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
MAÇI TAMAMLAYAMADI
Derbi maçta bir pozisyon sırasında takım arkadaşı Lucas Torreira ile çarpışan Kazımcan Karataş, 90+4'te sedyeyle oyun dışına çıkarıldı.
