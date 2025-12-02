Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, tribünden atılan yabancı bir maddeyle yaralandı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan paylaşımda genç futbolcunun yüzünün son hali dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 142üncü haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takımın sol beki Kazımcan Karataş, maç sırasında talihsiz bir olay yaşadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR KÖSE YAZİLARİ Tedesco daha maç başlamadan iki puan kaybetti!

Leroy Sane'nin 27'nci dakikada attığı gol sonrası Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşarken, Fenerbahçe tribünlerinden atılan yabancı madde Kazımcan'ın yüzüne geldi.

Kazımcan'ın yüzüne yabancı madde isabet ettiği an

"ALLAH'A ŞÜKÜR KAZIMCAN'IN KÖR OLMADAN BURADAN AYRILIYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, derbinin ardından yaptığı açıklamada "Allah'a şükür Kazımcan'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan buradan ayrılıyoruz. Buna da şükretmek gerekiyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Takım arkadaşı Torreira ile çarpışan Kazımcan, 90+4'tge sedyeyle oyun dışına çıkarıldı

"YÜZÜNDEKİ YARA, ALNIMIZIN AKIDIR"

Kazımcan Karataş'ın durumuyla ilgili Galatasaray'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Genç sol bekin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" mesajı yer aldı.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası