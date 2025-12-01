Fenerbahçe'de Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Ali Gürbüz, sarı-kırmızılı rakiplerinin 1 puan için geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Süper Lig'de Galatasaray ile berabere kaldıkları derbi sonrası açıklamalar yaptı.

"RAKİBİMİZ BERABERLİK İÇİN GELMİŞ"

Sarı kırmızılıların beraberlik için geldiğini söyleyen Ali Gürbüz, "Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş." dedi.

"FUTBOL AYAKTA OYNANIR"

Galatasaraylı oyuncularla ilgili göndermede bulunan Ali Gürbüz, "Önemli bir tespitimiz var; futbol dünyada her yerde ayakta oynanır. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Bizim oyuncularımızı tebrik ederim. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son ana kadar sürdürdükleri için..." şeklinde konuştu.

Editör:EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası