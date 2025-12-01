Papa XIV. Leo, Beyrut’taki çok dinli liderlerin katıldığı toplantıda, tüm zorluklara rağmen Orta Doğu'da birlik ve barışın mümkün olduğunu vurguladı. Lübnanlı dini liderler de Papa’yı selamlayarak ülkenin barış, güvenlik ve kurtuluş arayışında uluslararası destek beklentilerini dile getirdi.

Papa XIV. Leo, Orta Doğu'da yaşanan zorluklara rağmen birlik, ortaklık, uzlaşı ve barışın mümkün olduğunu söyledi.

Papa’nın açıklamaları, Beyrut’un merkezinde, Lübnan’daki Hristiyan ve İslami mezhep liderlerinin konuşmalar yaptığı ve Sistema Beirut Chants korosu, İslami Yetimhane korosu ve İmam el-Sadr Vakfı tarafından müzik dinletilerinin sunulduğu, 300’den fazla dini liderin katıldığı bir toplantıda yapıldı.

Papadan Orta Doğu mesajları: Barış ve birlik mümkün

PAPA'DAN BARIŞ VE BİRLİK MESAJLARI

"Barışın inşacıları olmaya çağrılıyorsunuz: Hoşgörüsüzlükle yüzleşmeye, şiddeti aşmaya ve dışlanmayı ortadan kaldırmaya; adalete giden yolu aydınlatmaya" diyen Papa, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birlikte hayat sürmenin uzak bir hayal gibi görünebildiği bir çağda, farklı dinleri kucaklayan Lübnan halkı, korku, güvensizlik ve önyargının son söz olmadığını ve birlik, uzlaşı ile barışın mümkün olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor.

Konuşmalar, Süryani Katolik Patriği III. Ignatius Joseph Younan’ın açılış konuşmasıyla başladı; ardından Bizans ayinine göre İncil’den bir bölüm ve Kur’an-ı Kerim’den bir okuma yapıldı.

AFP'den edinilen bilgilere göre Hristiyan din adamlarının ardından Lübnan’ın Büyük Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan, Papa’yı selamlayarak Lübnan’ın "barış ve güvenliğin dünyaya mesajını taşıyan bir ülke" olduğunu vurguladı.

Yüksek İslami Şii Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali el-Khatib ise, "Silah taşımayı sevmiyoruz ve Lübnan’ın davasını ellerinize bırakıyoruz; dünyanın ülkemize kurtuluş bulması için yardım etmesini umuyoruz" dedi.

Etkinlik öncesinde, Papa Leo’yu karşılamak için, Beyrut’un kuzeyindeki Apostolik Nünoatürlük’ten şehir merkezindeki Şehitler Meydanı’na uzanan yol boyunca kalabalıklar toplandı.

Papa XIV. Leo, pazar günü üç günlük ziyaret için Türkiye’den gelerek Lübnan’a ulaştı.

