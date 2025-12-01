Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da talihsiz sakatlık: Sedyeyle çıktı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşı Lucas Torreira ile çarpışan Kazımcan Karataş, sahayı sedyeyle terk etti.
Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıktı.
TAKIM ARKADAŞIYLA ÇARPIŞTI
Galatasaray'da sol bekte görev yapan Kazımcan, ilk 11 başladığı mücadelenin 90+1. dakikasında takım arkadaşı Lucas Torreira ile kafa kafaya çarpıştı. Pozisyonun ardından başına bandaj yapılan Torreira oyuna devam ederken, Kazımcan sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
TORREIRA 90+7'DE ÇIKTI
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira ise 90+7. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
