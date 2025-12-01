Söylemezsem Olmaz neden yok? 1 Aralık'ta ekrana gelmedi
Beyaz TV'de Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan'ın sunduğu Söylemezsem Olmaz 1 Aralık Pazartesi günü ekrana gelmedi. Geçtiğimiz günlerde Mutlu'nun programdan ayrıldığı açıklanırken son program 28 Kasım Cuma günü yapışmıştı. Yayın akışında farklı bir programla karşılaşan izleyiciler "Söylemezsem Olmaz neden yok" araştırıyor.
Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı ekrana gelmedi. Hafta içi her gün 08.45'te başlayan programın ekranda yer almaması neden yok sorusunu gündeme taşıdı.
SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?
1 Aralık 2025 Pazartesi günü, Beyaz TV yayın akışına göre 08.45'te başlaması beklenen Söylemezsem Olmaz ekrana gelmedi. Onun yerine başka bir programla karşılaşan izleyiciler, Söylemezsem Olmaz bugün neden ekranda olmadığını araştırmaya başladı.
Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde programdan ayrıldığını açıklamıştı. Bu nedenle programın ekrana gelmediği, yeni sunucuların belirlenmesinin ardından yayın hayatına devam edilmesi bekleniyor. Öte yandan kanal veya yapım ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
SÖYLEMEZSEM OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK?
1 Aralık Pazartesi günü sabah kuşağında Söylemezsem Olmaz’ın yer almaması, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Programın son bölümü 28 Kasım Cuma günü ekrana gelmişti. O günden sonra yeni hafta yayınında programın bulunmaması, sunucu ayrılığı sonrası yapılan içerik ve kadro düzenlemesine bağlanıyor. Kanalın planlaması doğrultusunda programın geçici bir ara verdiği değerlendiriliyor.
Şu an için programın kaldırıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor, sadece yayın akışında geçici değişiklik yapıldığı görüldü.
BEYAZ TV YAYIN AKIŞI 1 ARALIK
07.30 Bircan Bali ile Sabah Kahvesi
08.45 Geçmişe Yürüyen Adam
09.30 Belma Belen'le Geziyoruz
11.00 Hayatta Her Şey Var
13.00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan
15.00 Nermin'in Enfes Mutfağı