İstanbul Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Meteoroloji’nin saatlik tahminleri netleşti. Maç saatindeki sıcaklık, rüzgar ve nem değerleri tribüne gidecek taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alırken zeminin ıslak olup olmayacağı merak ediliyor.

Yağmurlu bir sabaha uyanan İstanbullular, "derbide hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı" merak ediyor. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy’de karşılaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı saatlik hava durumu raporları, derbi akşamındaki hava şartlarını ortaya koydu.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin son verilerine göre Kadıköy’de derbi öncesi gün içinde yerel yağmur geçişleri görülecek. Özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında hafif yağış bekleniyor. Öğleden sonra yağışlar yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Bu durum akşam saatlerinde stadyum çevresinde kuru ve soğuk bir havayı işaret ediyor.

Maçın oynanacağı saatlerde sıcaklık 9-11 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüzde 75-86 aralığında olması, hissedilen sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar ise akşam saatlerinde zayıflayarak ortalama 4-5 km/s seviyelerine düşecek. Bu nedenle açık tribünlerde soğuk hissi belirgin olacak. Maçı tribünlerden takip edecek taraftarların sıkı giyinmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE HAVA NASIL OLACAK?

DERBİDE HAVA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Saatlik tahmine göre günün ilk bölümünde hafif yağmur etkili olsa da 18.00’den itibaren hava tamamen yağışsız görünüyor. 18.00-21.00 saat aralığında parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. 21.00-24.00 arasında ise hava açık ve soğuk olacak.

Bu tablo, derbi sırasında yağmur riskinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Stadyuma gidecek taraftarlar kalın kıyafet ve soğuktan koruyacak aksesuarlar tercih etmeli. Meteorolojik veriler maç saati yaklaştıkça güncellenmeye devam edecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Gün içinde yağış görülecek olsa da maç saatinde yağmur beklenmiyor. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının 11 ila 9 derece arasında olması bekleniyor.

1 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

1 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

1 Aralık Pazartesi günü İstanbul genelinde sabah saatlerinde yağış geçişleri yaşanacak. Nem oranının yer yer yüzde 80’i aşması, sabah spota yoğunluk ve trafiğe yansıyabilir. Öğleden sonra hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye kadar inecek ve hava kuru soğuk şeklinde hissedilecek.

Rüzgarın gündüz saatlerinde zaman zaman 29 km/s’ye kadar çıkması bekleniyor. Akşam ise rüzgâr hızının düşmesiyle nispeten daha sakin bir atmosfer oluşacak.

