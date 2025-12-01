Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış'ın, üniversitede kendisini için 1 kişilik ilan açıldığını dediği iddia edilen paylaşımı olay oldu. Üniversite tarafından yapılan açıklamada paylaşım yalanlandı; "Manipüle edilmiş bir görüntüdür gerçek değildir" denildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış'a ait olduğu öne sürülen Facebook hesabından, üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanıyla ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"DÜŞMANLARI ÇATLATACAK KLİMALI ODA..."

Paylaşımda Alkış için göstermelik ilan açıldığı, "Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi. Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı" denildiği öne sürüldü.

PAYLAŞIM YALAN ÇIKTI!

Söz konusu paylaşım büyük yankı uyandırırken Üniversite'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Rektör Abdurrahim Alkış'ın da alıntıladığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı sosyal medya paylaşımlarında, Şırnak Üniversitesini 17.11.2025 tarihinde yayımladığı personel alım ilanının belirli bir kişi içi hazırlandığı yönünde asılsız iddialar yer almıştır. Bu asılsız paylaşımlara kaynak olarak gösterilen sosyal medya görsel üzerinde dijital oynama yapılmış manipüle edilmiş bir görüntüdür gerçek değildir.

"LİSANS MEZUNİYETİ GEREKİYOR"

İlanda yer alan "lisans mezunu olmak" şartı, Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kayıtlarında açıkça görülmektedir. İddialarda adı geçen kişinin ise lisans mezuniyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle iddia edildiği gibi ilanın kişiye özel hazırlanması söz konusu değildir.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK"

Kamuya açık şekilde ilan edilen ve herkesin başvurusuna açık olan bir sürecin "kişiye özel" gösterilmeye çalışılması; ya kamuya personel alım süreçlerini bilmemekten ya da üniversitemizin itibarını zedeleme hedefleyen kasıtlı bir çabadan kaynaklanmaktadır. Üniversitemizin tüm personel alım süreçleri mevzuata uygun, şeffaf herkesin başvurusuna açık şekilde yürütülmektedir. Söz konusu asılsız iddialara ilişkin paylaşım yapanlar hakkında gerek hukuki süreç başlatılacaktır."

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

