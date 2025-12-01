Piyasalarda aralık ayı işlemleri başlarken, yatırım araçlarının kasım ayı performansı da belli oldu. Gram altın geçen ay %6,61 getiri ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu. TL bazlı yatırım fonları da getiride öne çıkarken; dolar %1,03 prim yaptı ve borsada BİST 100 endeksi kasımı kayıpla tamamladı. İşte piyasada yaşananlar ve yatırım araçlarının getirileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yılın son ayı başlarken, yatırım araçlarının kasımdaki performansı da belli oldu. İç piyasada geçen ay daha sakin bir gündem takip edilirken; küresel taraftaki gelişmelere bakıldığında, ABD’de açıklanan ekonomik veriler ve buna bağlı olarak ABD Merkez Bankasından faiz indirimi beklentileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

FED TOPLANTISI 10 ARALIK’TA

ABD’de hükümet kapanması sebebiyle ekim ayına dair bazı ekonomik veriler açıklanmazken, eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 53 bin beklentiye karşılık 119 bin kişi arttı. Tahminlerin üzerinde gelen bu verinin ardından, 10 Aralık tarihinde gerçekleşecek toplantıda FED’den faiz indirimi beklentisi %40’a kadar geriledi.

İNDİRİM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ancak işsizlik oranının %4,3’ten %4,4’e yükselmesi ve ülkede özel sektörün kasımda haftalık bazda ortalama 13 bin 500 iş kaybı bildirmesi, tabloyu tersine çevirdi. Son 10 günlük süreçte birkaç FED üyesi “aralık ayında faiz indirimini destekleyebileceğini” açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte aralık ayının ilk işlem gününde FED’den faiz indirimi beklentisi %87,4 ile fiyatlanıyor.

YENİ FED BAŞKANI!..

Öte yandan mayıs ayında değişecek FED Başkanlığı için daha gevşek para politikasından yana olan ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in adının da öne çıkması, gelecekte de “daha güvercin FED” beklentilerinin artmasını beraberinde getirdi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Kasım ayının son haftasında 100 seviyesinin üzerini test eden dolar endeksi aralık başında 99,35 seviyesine kadar geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi de %3.50’ye yakın seyrederken; dolardaki bu zayıflık emtia piyasalarında ve özellikle de kıymetli metaller tarafında yükselişi destekledi.

Ons altın fiyatı kasım ayında %5,32 primle 4.215,80 dolardan kapanış yaptı. Bu prim, gram altın fiyatını da destekledi.

İÇERİDE TÜFE VE TCMB

İç piyasalarda ise ekim ayında enflasyonun %2,55 ile beklenti altında kalmasına rağmen yüksek gelmesi ve yıllık enflasyonun %32,87’ye gerilemesinin ardından, TCMB beklentileri takip ediliyor. Bu hafta çarşamba günü açıklanacak kasım ayı TÜFE verisinin %1,3 ve daha altında gelebileceği tahmin edilirken, bu veri, TCMB’nin 11 Aralık’taki faiz kararı için de ipuçları verecek.

KARAHAN’DAN AÇIKLAMALAR

Geçen hafta açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, kasım ayında öncü verilerin dezenflasyon sürecinin sağlıklı şekilde sürdüğünü gösterdiğini belirterek, “Hem manşette hem de detaylara baktığımızda daha iyi bir veri göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Enflasyonda düşüş beklentisi, piyasa faizlerine yansımaya başladı. 2 yıllık tahvil faizi kasım ayında %40,04’ten %38,77 seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi de 238 gerileyerek son 1 yılın dip seviyesini gördü.

ENFLASYON VE ALTIN

Bu arada Türkiye’de ciddi bir yastık altı altın stokunun olduğunu da hatırlatan TCMB Başkanı Karahan, bunun 400-500 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, “Altındaki yükseliş en az 100 milyar dolarlık servet etkisine sebep oldu. Tamamı harcanmak zorunda değil ama bir kısmı harcanıyordur” dedi ve bu gelişmenin, talep yönetimini zayıflatan bir unsur olarak öne çıktığını aktardı.

KASIM AYI GETİRİLERİ

Bütün bu gündemde kasım ayı işlemlerinde yatırım araçlarının getirileri şöyle gerçekleşti.

-Gram altın: %6,61

-Para Piyasası Fonları: %3,38

-Borçlanma Araçları Fonları: %3,19

-Euro: %1,36

-Dolar: %1,03

-Borsa (BİST 100): %-0,66

