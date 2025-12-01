Kasımda %-17,42 gerileyen ve 90 bin 407 dolardan kapanış yapan Bitcoin, aralık ayına da sert fiyatlamalarla başladı. BTC fiyatı bugünkü ilk işlemlerde %4’ü aşan düşüşle 86 bin 500 dolar sınırına kadar geriledi. Analistler, “ABD Merkez Bankasından beklenen faiz indirimine rağmen kripto varlıklarda güç kaybı devam ediyor. Soğuk cüzdanlardan kripto borsalara transfer devam ediyor. Bu transferlerin yavaşlaması ya da durması gerekiyor” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kasım, kripto varlıklar için kötü bir ay olarak geride kaldı. Bitcoin, kasım ayı işlemlerinde (Binance verilerine göre) 111 bin 19 dolar ile 80 bin 522 dolar gibi oldukça geniş aralıkta dalgalandı. Geçen ay %-17,42 değer kaybeden BTC fiyatı, kasımı 90 bin 407 dolardan tamamladı. BTC aynı zamanda son 9 ayın da en düşük performansına imza attı.

ARALIK DA KÖTÜ BAŞLADI

Kripto borsalarda aralık işlemleri de negatif fiyatlamalarla başladı. BTC fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 86 bin 500 dolar sınırına kadar geriledi. BTC’de günlük kayıp %-4’ü aştı.

21 Kasım’da 80 bin 522 dolara kadar gerileyen BTC, tepki alımları ile 28 Kasım’da 93 bin 150 dolara yükselmişti.

SOĞUK CÜZDANLAR HAREKETLİ

Analistler, tepki alımlarının ardından yeniden satış baskısının öne çıktığını belirterek “ABD Merkez Bankasından bu ay beklenen faiz indirimine rağmen kripto varlıklarda güç kaybı devam ediyor. Bitcoin zincirindeki hareketlere bakıldığında, soğuk cüzdanlardan kripto borsalara transfer devam ediyor. Bu transferlerin yavaşlaması ya da durması halinde kalıcı bir yükselişten söz edebiliriz” diyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Öte yandan ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla eylülde 3,53 milyar dolar ve ekimde 3,42 milyar dolar olan para girişinin ardından, kripto piyasalarda geçen ay 3,48 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti.

Analistler, risk iştahında yükseiş ve BTC’de de günlük bazda 200-300 milyon dolarlık seri para girişlerinin yaşanması halinde, yeni bir boğa piyasasından söz edilebileceğini, son 3 işlem gününde hafta günlük girişlerin 130 milyon dolar altında kaldığına dikkat çekiyor.

KURUMSAL TALEP RİSKİ

Bu arada dikkatler bir yandan Bitcoin’in en büyük sahipleri olan kurumlara çevrildi. Fiyatlarda yaşanan düşüşe rağmen kurumsal talepte kayda değer bir artış yaşanmazken; borsalarda işlem gören Bitcoin hazine şirketlerinin hisselerinde de ciddi düşüşler yaşanıyor. Bazı şirketlerin piyasa değerinin, portföyde bulunan BTC varlığının da altına doğru ilerlemesi risk olarak gösterilirken, bu durumda bu şirketlerin de satışa geçmesinden endişe duyuluyor.

ARALIKTA BTC PERFORMANSI

Son 5 yıllık dönemde aralık ayında Bitcoin’in performansı (Binance verilerine göre) şöyle:

2020: %47,67

2021: %-18,91

2022: %-3,85

2023: %12,37

2024: %-2,99

Söz konusu gerçekleşmeler, aralık aylarında BTC fiyatının karışık bir performans sergilediğini gösteriyor.

Editör:ÖMER FARUK BİNGÖL

