Altın fiyatlarında son dakika! 1 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.812 TL’yi test ederek son 5 haftanın zirvesini gördü. Ons altın da FED’den faiz indirimi beklentileri ile ilk işlemlerde 4.254 dolara yönelerek, 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ekim ayında 4.381 dolar ile rekor kıran ons fiyatı, bugün tarihî zirvenin %3 gerisine kadar yükseldi. Jeopolitik risklere de dikkat çeken analistler; onsta 4.245 doları kritik seviye olarak gösteriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında kasım ayında gerçekleşen primin ardından aralık ayı da hızlı başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen ay %5,32 primle 4.215 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni haftanın ve yeni ayın ilk işlemlerinde de pozitif görünüm devam ediyor.

Ons fiyatı 4.254 doları test etti ve 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. TSİ 06:10 itibarıyla fiyatlarda 4.240 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

1 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da yansıyor. Spot piyasada 1 Aralık 2025 gram altın fiyatı da 5.812 TL’yi test etti. Geçen ay %6,61 gibi yüksek bir prim yapan gram altın fiyatı, bugünkü işlemlerde son 5 haftanın zirvesini gördü. Gram altında da işlemler 06:10 itibarıyla 5.795 TL’den devam ediyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 5.890 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.600 TL’den gerçekleşiyor.

FED BEKLENTİLERİ TETİKLEDİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; 10 Aralık’taki toplantıda ABD Merkez Bankasından (FED) 0,25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi, %87 gibi yüksek bir tahminle fiyatlanıyor. ABD’de gelen son ekonomik verilerin zayıf bir görünüme işaret etmesi ve bazı FED üyelerinin bu ayki toplantıda faiz indirimi için “yeşil ışık” yakması ile, dolar endeksi de zayıflardı ve 100 seviyesinin altına geriledi.

Dolardaki zayıflık, altını tutmanın maliyetini düşürerek sarı metale destek oluyor.

FİYATLAR REKORA YAKLAŞTI

Ons fiyatında 13 Kasım işlemlerinde test edilen 4.245 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu ve bugünkü işlemlerde bu seviyenin zorlandığını belirten analistler, “2.245 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde altın fiyatlarında yükselişin ivme kazandığı görülebilir” yorumunda bulunuyor.

Bu arada ons fiyatı 20 Ekim işlemlerinde 4.381 dolar ile rekor kırmıştı. Bugünkü işlemlerde fiyatlar tarihî rekor seviyenin yaklaşık %3 gerisinde bulunuyor.

JEOPOLİTK RİSKLER

Öte yandan jeopolitik riskler de takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için son dönemde ABD öncülüğünde artan diplomatik girişimler takip edilirken, henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

ABD ve Venezuela arasında artan gerilim de piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutuyor.

