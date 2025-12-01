Bolu’nun yüksek kesimlerinde sıcaklık sıfırın altına indi ve kar etkili oldu. Akdeniz için sel ve dolu uyarısı yapan Meteoroloji, aralıkta İstanbul’da kar yağışı beklemiyor.

Bolu’nun yüksek kesimleri, etkili kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, önceki haftalarda da Sakarya’da etkili olmuştu.

KAR YAKLAŞIYOR AMA İSTANBUL’A YAĞMIYOR

Civarı karla tanışsa da İstanbul’a bu sene henüz kar yağmadı. Kısa sürede yağacak gibi de görünmüyor. İstanbul’da bu hafta da hava sıcaklıkları genel olarak artış eğiliminde. Hafta içi. şehirde en yüksek sıcaklığın 17, en düşük sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gününün 17 derece ile haftanın en sıcak günü olması, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığının ise 13 derece ile bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

