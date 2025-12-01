İsrail, iki gün önce Suriye’nin Şam kırsalında yer alan Beyt Cin beldesine saldırmış, 13 sivil hayatını kaybetmişti. Olayda siyonist askerlerinin ağır kayıp aldığı ortaya çıktı.

YILMAZ BİLGEN - 25 kişilik İsrail askerî birliği işgal altındaki tampon bölgeden geçerek Beyt Cin’e ilerledi. Askerlerin sızdığını fark eden köy halkı savunmaya geçti. Ardından sıcak temas yaşandı. En az 10 siyonist askeri ağır yaralandı ve öldürüldü.

Suriyeliler Siyonistleri köylerine sokmadı

Çatışma gecesi ilginç bir hadise yaşandı. Köy halkından Hasan Abdurrezzak el-Saadi isimli gencin düğün töreninden birkaç saat sonra mukavemet eden gruba katıldığı ve işgalci askerlere ağır kaybı verdirttiği belirlendi. Bozgun sonrası İsrail helikopter ve insansız hava araçlarının bölgeyi havadan ablukaya aldığı ancak saatler süren çatışmanın ardından askerlerin kaçtığı öğrenildi.

DÜĞÜN GECESİ ŞEHİT OLDU

Gazetemizin ulaştığı köy sakinlerinden Ebu Müezzin, siyonistlerle iki saati aşkın çatışan damat El Saadi’nin SİHA tarafından vurularak şehit edildiğini söyledi.

Damat El Saadi, çatışmada şehit oldu

Ebu Müezzin “Siyonistler, askerlerini çekmeye çalışırken ilk önce camimizi vurdular. Ardından rastgele her yeri bombalamaya başladılar. Yanlarında da birkaç sivili esir olarak götürdüler. Zırhlı araçlarını dahi götüremediler. Bunların bizim elimize geçmemesi için helikopterle vurup imha ettiler. İsraillilerin nasıl korkak olduğunu Beyt Cin’de bir kez daha tüm dünya gördü. Onca teknolojik donanıma rağmen dört genç onları perişan etti. Köyümüzden ikisi kadın, ikisi çocuk 13 sivil şehit oldu. 25 kişi de yaralandı” bilgisini verdi.

Editör:YILMAZ BİLGEN

