İsrail’in birçok kentinde dijital otobüs durakları eş zamanlı şekilde hacklenince LED ekranlar tamamen kontrolden çıktı. Duraklarda Hamas’a ait ses kayıtları, Arapça müzikler ve “Trump ve Netanyahu öleceksin, zebanilere yem olacaksın” ifadelerinin yer aldığı tehdit mesajları yayınlandı.

İsrail’deki otobüs durakları Filistin destekçisi hackerların hedefi oldu. Times of Israel'in haberine göre Aşkelon, Modi’in ve Ramat Gan gibi birçok şehirdeki LED ekranlar bir anda kontrolden çıktı; ekrana Hamas’a ait remikslenmiş ses kayıtları, Arapça müzikler ve Netanyahu ile Trump’a yönelik mesajlar yansıdı.

Saldırıyı ilk duyuran Netanyahu’ya yakın Channel 14 kanalının yayınladığı görüntüler, ülkeyi şoke etti. Bir yolcu tarafından kaydedilen videoda İngilizce bir ses “Trump ve Netanyahu öleceksin, yanacaksın” sözleriyle yayına girdi. Ardından Hamas sözcüsü Abu Obeida’nın sesinden yapılan bir montaj yayınlandı.

SES KAYDINDA “EL KASSAM TUGAYLARI” VURGUSU

Hacklenen ekranlardan yayınlanan içerikler, sıradan bir provokasyonun ötesine geçti.

Kayıt, “Allah’ın adıyla, en merhametli, en bağışlayıcı” sözleriyle başlıyor, siren benzeri tiz sesler ve efektlerle güçlendirilmiş bir crescendo eşliğinde “El Kassam, tek ve yüce Allah’a... Sevgili Kudüs’e” çağrısıyla devam ediyordu.

İsrail basını, içeriklerin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın destek mesajlarına dönüştüğünü yazdı.

İSRAİLLİLER PANİĞE KAPILDI: ÇOK KORKTUK

Ramat Gan’daki Ayalon alışveriş merkezi yakınlarında kaydedilen görüntüler, saldırının tek bir bölgede değil birçok şehirde etkili olduğunu ortaya koydu.

O anlara tanık olan bir yolcu, “Çok korktuk ve şok olduk. Mesajların Arapça şarkılar ve Netanyahu karşıtı sloganlar olduğunu anlamamız zaman aldı” dedi.

İSRAİL YÖNETİMİ KENDİ SİSTEMİNE GÜVENEMEDİ

Saldırının ardından Ulusal Toplu Taşıma Otoritesi, tüm dijital tabelaların kapatılmasını emretti.

LED ekranların operatörü Urban Digital’i yöneten IM Segev şirketinin CEO’su Oren Naveh, “Aşkelon ve Modi’in dahil olmak üzere birçok şehirde ekranlar aynı anda hacklendi.

Yüz kişilik bir ekip bütün gece çalıştı” dedi ve saldırının “düşman bir ülke” kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Sunucu tamamen kapatıldığı için şirketin internet sitesi bile yayından alındı.

İSRAİL, SAVAŞ BOYUNCA SİBER SALDIRI ALTINDA

Ulusal Güvenlik Müdürlüğü’ne göre İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılar sürerken Ukrayna’dan sonra dünyada en çok siber saldırıya hedef olan ülke. Yaşana son olay da İsrail’in dijital altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

