30 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranları belli oldu. İstanbul'a yağan yağmurların ardından baraj doluluk oranları merak edilip araştırılıyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı seviyesi, yaşanan kuraklık endişeleri sebebiyle İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor.

İSKİ tarafından her gün düzenli olarak açıklanan verilerle beraber İstanbullular baraj doluluk oranları hakkında bilgi sahibi oluyor.

30 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbulda baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

30 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 18.38 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 30 Kasım itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli Barajı: %15,13

Darlık Barajı: %27,99

Elmalı Barajı: %49,32

Terkos Barajı: %20,59

Alibey Barajı: %11,04

Büyükçekmece Barajı: %19,98

Sazlıdere Barajı: %17,98

Istrancalar Barajı: %26,16

Kazandere Barajı: %2,79

Pabuçdere Barajı: %2,88

