Adana’da bir kişi yanındaki çocuğu boğazından tutarak önce kafasını arabanın arkasına vurdu, sonra ise çocuğu tutup yere fırlattı. Korkunç saldırı anı sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan bir olay kan dondurdu. Yanında bir kadın ve 3 çocukla birlikte sokakta yürüyen bir şahıs, yanındaki çocuğa dehşeti yaşattı.

Önce başını arabaya vurdu sonra yere fırlattı

KAFASINI VURDU, YERE FIRLATTI

Çocuğun boğazından tutun park halindeki araca kafasını vuran saldırgan, daha sonra çocuğu tutarak yere fırlattı.

Saldırıya uğrayan çocuk kadının arkasına saklandı

DARP EDİP ELİNDEN TUTTU

Saldırgan, çocuğu yerden kaldırıp elinden tutarak yürümeye devam etti. Yaşadığı saldırı sonrasında korkan çocuk kadının arkasına saklandı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Çocuğa saldıran kişinin babası olduğu ihtimali değerlendiriliyor.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası