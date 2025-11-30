İhlas Haber Ajansı • Adana
Küçük çocuğa dehşeti yaşattı! Kafasını arabaya vurdu sonra yere fırlattı
Adana’da bir kişi yanındaki çocuğu boğazından tutarak önce kafasını arabanın arkasına vurdu, sonra ise çocuğu tutup yere fırlattı. Korkunç saldırı anı sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan bir olay kan dondurdu. Yanında bir kadın ve 3 çocukla birlikte sokakta yürüyen bir şahıs, yanındaki çocuğa dehşeti yaşattı.
KAFASINI VURDU, YERE FIRLATTI
Çocuğun boğazından tutun park halindeki araca kafasını vuran saldırgan, daha sonra çocuğu tutarak yere fırlattı.
DARP EDİP ELİNDEN TUTTU
Saldırgan, çocuğu yerden kaldırıp elinden tutarak yürümeye devam etti. Yaşadığı saldırı sonrasında korkan çocuk kadının arkasına saklandı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çocuğa saldıran kişinin babası olduğu ihtimali değerlendiriliyor.
