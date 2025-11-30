Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarının kasım ayı verilerini değerlendirdi. Altın fiyatlarında ekim ayında 'manipülasyon' nedeniyle tarihi zirvelere çıktığını vurgulayan Memişi fiyatların kasımda hızla gerilediğini belirtti. İslam Memiş, ons altının 4.000 doların üzerinde alım için uygun olmadığını söyleyerek “Altın almayın, bekleyin” uyarısında bulundu. 2025’in “şampiyonunun” ise güçlü getirisiyle gümüş olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcılara gümüşte fırsatların sürdüğünü ifade etti. İslam Memiş, vatandaşların merak ettiği 'Altınlarımı bozup gümüş almalı mıyım?" sorusuna da cevap verdi.

Altın bozup gümüş alınır mı? Uzman isim kritik seviyeleri açıkladı YouTube kanalında konuşan İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Uluslararası piyasalarda ons altın ekim ayında 4382 dolar seviyesine kadar yükselmişti, ancak kasım ayında yine 3885 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Gram altın 6.282 TL seviyesine kadar bir manipülasyon fiyatlaması vardı ekim ayında, yine gram altın TL fiyatında 5.500 TL seviyesine kadar bir gerileme gördük. Ekim ayında birçok altın yatırımcısını uyardık; manipülasyon fiyatlaması var uzak durun, nihayetinde o balonu patlattılar, düşüşler gerçekleşti.

Altın bozup gümüş alınır mı? Uzman isim kritik seviyeleri açıkladı "ONS ALTINDA HEDEF 4.000 DOLAR ALTI" Stratejimizde, beklentimizde, yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. Kademeli alım pozisyonu gerçekleştirdik nerede gram altın tarafında. Gram altın tarafında kasım ayında 3 hamle yaptık: 5540 TL seviyesinden %25, 5693 TL seviyesinden %25, yine 5740 TL seviyesinden diğer %25'imizi almak suretiyle burada 3 kademe yaptık. %75 pozisyonumuzu kapattık. %25 alımımız kenarda durmakta. Ons altını yine beklemeye devam ediyorum. Ons altın 4000-4200 dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor ama benim alacağım ons altın fiyatı yok karşımızda. Ons altın ne zaman ki 4.000 dolar seviyesinin altında sarkar, o zaman kademeli alım pozisyonlarımı açarım. Bugün için 4.000 dolar seviyesinin üzerinde ons altın almayı şahsen tercih etmiyorum. İlla ısrarla ons altın alacağım diye bir şey yok. Gümüş ve altın bu fiyatlardan ons bazında şahsen almayı tercih etmiyorum. Ons altın olmayaversin.

Altın bozup gümüş alınır mı? Uzman isim kritik seviyeleri açıkladı "2025'İN ŞAMPİYONU GÜMÜŞTÜR" Kasım ayında gümüş tarafında da ciddi bir hamle yaptık. Gümüşün ons fiyatında 50 dolar seviyesinin üzerinde almam öngörü beklentim vardı. 49 dolar seviyesinden %50, 47 dolar seviyesinden %25, 45,5 dolar seviyesinden diğer %25'imizi kasım ayı içerisinde aldık. Gümüş hikayesini bu yıl için ons tarafta kapattık. Gümüşün gram fiyatında 65-70 lira aralığında bir kademeli alım yapabilirsiniz uyarım vardı. Gümüş tarafındaki pozisyonumuz sıfır, yani maldayız. 2025 yılının şampiyonu altın değil gümüştür. Gram altın getirisi %90 civarında olurken, gümüşün gram fiyatı %120 civarında bir getiri sağladı. Bugün ons tarafta 53.84 dolar seviyesi var, gram tarafta 73.71 TL seviyesi var.

Altın bozup gümüş alınır mı? Uzman isim kritik seviyeleri açıkladı ELİMDEKİ ALTINI GÜMÜŞE ÇEVİRMELİ MİYİM? Altın gümüş rasyosu yine gümüş yatırımcısını sevindirdi, 77 seviyesine kadar geri çekilen altın gümüş rasyosu gümüşü daha pozitif yönde ayrıştırdı. Ocak ayında 88 seviyesinden bir dönüş yapmıştık. Bizimle 88 seviyesinden elindeki altınını gümüşe dönen arkadaşlar, bizimle birlikte yine 77 seviyesinden altınını yerine koydu. Yıllık pozisyon açtığımız için bu yıl pozisyonumuzu kapattık. Ancak bu, tekrar 72 seviyesi gelmeyecek anlamını taşımıyor. Bugün için elimde altınım var bunu gümüşe çevirmeli miyim sorusunun cevabı bende hayır. Rasyonun tekrar toparlanması lazım, 80 seviyesinin üzerine yükselmesi lazım. Şimdi 2026 yılına ilişkin bir fırsat kollayacağız. 80 seviyesinin üzerine yükselen bir altın gümüş rasyosunu görünce oradan (bu 80 olur, 83 olabilir, 85 olabilir) 80-85 bandında altın gümüş rasyosunda yeni bir pozisyon alacağız. Bu sefer altın gümüş rasyosunda 2026 yılında 67 seviyesini bekleyeceğiz. 2025 yılında hedefimiz 72 seviyesiydi. Altın gümüş rasyosu tarafındaki 67 beklentimiz 2026 yıl yıl sonuna kadar.

Altın bozup gümüş alınır mı? Uzman isim kritik seviyeleri açıkladı FİZİKİ ALTIN VURGUSU Biz sanal ortamda bankacılık uygulaması tarafında bir işlem yapmadığımız için fiziki varlık üzerinde işlem yapmaya devam ediyoruz ve bizim kırmızı çizgimiz fiziki varlık. Fiziki gümüşe ulaşımın her geçen yıl daha zor olacağını söyleyebilirim. Fiziki altın ve fiziki gümüşe sahip olan son nesil biz olduğumuz için fiziki varlıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Vadeli gümüş piyasasında tam böyle kritik direnç seviyesi 54 dolar seviyesi gelince (tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldüğü zaman) burada alışlar, fiziki teslimatlar durduruldu. Bu da çok dikkat çekici bir gelişmeydi. Haftayı altın ve gümüş fiyatları yükselişle tamamlıyor."

