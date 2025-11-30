İsviçre - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netleşti! FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan C Grubu’nun ikinci karşılaşmasıyla sürüyor. İlk maçında Bosna Hersek’i rahat bir oyunla geçerek turnuvaya etkili bir başlangıç yapan A Erkek Milli Takımımız, şimdi de İsviçre deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor.

İsviçre - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, galibiyet serisini sürdürüp grupta avantajlı konuma gelmek için sahada olacak.

İSVİÇRE-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?



FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nun ikinci haftasında A Erkek Milli Takımımız kritik bir sınav için İsviçre’ye konuk oluyor. Site Sportif Saint-Leonard salonunda oynanacak İsviçre - Türkiye basketbol maçı S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler hem televizyondan hem de dijital platformlardan maçı takip edebilecek.

İSVİÇRE-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



İsviçre - Türkiye basketbol maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Milli takım, Bosna Hersek karşısındaki galibiyetin ardından seriyi devam ettirmeyi ve grupta avantaj sağlamayı hedefliyor.

İSVİÇRE-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇINDA KİMLER EKSİK?



Milli takım kadrosunda bazı oyuncular sakatlık nedeniyle İsviçre deplasmanında yer alamayacak. Onuralp Bitim yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan da mücadelede forma giymeyecek.

