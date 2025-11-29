Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sıfır otomobillerin yüklü olduğu bir tır devrildi. Feci kazada milyonluk araçlar büyük hasar gördü.

Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 5. kilometresinde 28 K 1994 plakalı tır, Şanlıurfa’dan Viranşehir istikametine ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Tır devrildi, milyonluk sıfır araçlar hasar gördü

SIFIR ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Devrilmenin etkisiyle tırın üzerindeki sıfır otomobillerin büyük bölümü ciddi şekilde hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Tır devrildi, milyonluk sıfır araçlar hasar gördü

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası