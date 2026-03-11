Edirne’de kaldırımda yürürken fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, çevredeki insanların gözleri önünde dakikalarca yardım bekledi. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay sonrası acılı kardeşi “İnsanlık ölmüş mü?” diyerek isyan etti.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde önceki akşam iftar sonrası vicdanları yaralayan bir dram yaşandı.

DAKİKALARCA YARDIM BEKLEDİ

Kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, çevredeki vatandaşların ve bir taksi sürücüsünün dakikalarca yardımını bekledi. Her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda kimsenin ilkyardımda bulunmaması ‘İnsanlık öldü mü?' sözünü hatırlattı. Dakikalar sonra gelen başka bir taksi şoförü can çekişen Kulbilge'ye ilkyardım gerçekleştirdi.

Taksi durağında bulunan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kulbilge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adam, Eski Cami'de düzenlenen törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

KARDEŞİ “İNSALIK ÖLMÜŞ MÜ” DİYE İSYAN ETTİ

Yaşanan acı olay sonrası konuşan Kemal Kulbilge'nin kardeşi Zehra Çetiner, vicdanları sızlatan görüntüler çerçevesinde tepkisini dile getirdi. Çetiner, "Görüntüleri izleyince 'İnsanlık ölmüş mü?' dedim. Ağabeyimi yerde yatarken kaç kişi görüyor ama müdahale etmemişler. Hastaneye sevk ettiklerinde kalbi durmuş, 40 dakika müdahale etmişler ama kurtarılamadı" diyerek ihmalkarlığa dikkat çekti.

Durakta çalışan başka bir şoför Mehmet Yıldız, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadıkları için 112'yi arıyorlar ancak müdahale etmiyorlar. Başka bir şoför arkadaşımız geliyor o müdahale etmeye başlıyor. Biz taksiciyiz müdahale edebileceğimiz tam bir durum yok. Ambulans gelene kadar da yan çevirip yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

