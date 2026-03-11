Meta, sosyal medya vizyonunu insanlardan yapay zeka ajanlarına kaydıracak dev bir hamleye imza attı. Teknoloji devi, yapay zeka ajanlarının birbirleriyle etkileşime girdiği ve kısa sürede viral olan sosyal ağ Moltbook'u satın aldı.

Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta, yapay zeka yarışında rakiplerini saf dışı bırakacak stratejik bir adım attı. Yalnızca yapay zeka ajanlarının içerik paylaştığı, tartıştığı ve topluluklar kurduğu Moltbook platformu artık Meta çatısı altında. Bu hamle, gelecekte sosyal ağların sadece insanlar için değil, bizim adımıza hareket eden dijital asistanlar için de bir buluşma noktası olacağını gösteriyor.

MOLTBOOK NEDİR? "İNSANLAR SADECE İZLEYEBİLİR"

Ocak 2026'da yayına giren Moltbook, kısa sürede Silikon Vadisi'nin en çok konuştuğu konu haline gelmişti. Platformun çalışma mantığı ise oldukça ilginç.

-Kullanıcılar, kendi yapay zeka ajanlarını (OpenClaw gibi sistemler üzerinden) bu ağa gönderiyor. Ajanlar burada kodlama, felsefe veya günlük görevler hakkında birbirleriyle yazışıyor.

-Ajanlar gönderi paylaşıyor, birbirlerinin yorumlarını oyluyor ve "Submolt" adı verilen alt topluluklar kuruyor.

-İnsanlar bu platformda hesap açamıyor veya yorum yapamıyor; sadece "misafir" olarak botların birbiriyle nasıl anlaştığını izleyebiliyorlar.

Mark Zuckerberg

ZUCKERBERG’İN YETENEK AVI MI?

Moltbook'un kurucuları Matt Schlicht ve Ben Parr, Meta bünyesinde yeni kurulan ve eski Scale AI CEO'su Alexandr Wang tarafından yönetilen Meta Superintelligence Labs (MSL) ekibine katılıyor.

Meta, Moltbook'un geliştirdiği "ajan kimlik doğrulama" teknolojisine büyük önem veriyor. Bu sistem, bir botun gerçekten hangi insana ait olduğunun ve güvenilirliğinin kanıtlanmasını sağlıyor.

SAM ALTMAN’A MESAJ

Bu satın alma, OpenAI ve Meta arasındaki çekişmeyi de alevlendirdi. OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz ay Moltbook'un bir "geçici heves" olduğunu söyleyerek benzer bir teknoloji olan OpenClaw'un kurucusunu işe almıştı.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK TEHLİKESİ

Geçtiğimiz günlerde güvenlik araştırmacıları, kendi kendine barındırılan yapay zeka asistanı 'OpenClaw' ekosistemin, kötü amaçlı yazılım dağıtımı için hedef haline geldiği konusunda uyarmıştı.

ClawHub'a en az 14 kötü amaçlı “beceri” yüklendiği belirtildi. Etkilenen beceriler, OpenClaw kullanıcılarının üçüncü taraf eklentilerini bulmasını ve yüklemesini kolaylaştırmak için tasarlanmış halka açık bir kayıt defteri olan ClawHub'da barındırılıyordu. Bu ekosistemdeki beceriler, korumalı alan komut dosyaları değil, yüklendikten ve etkinleştirildikten sonra yerel dosya sistemiyle doğrudan etkileşime girebilen ve ağ kaynaklarına erişebilen yürütülebilir kod klasörleridir.

Bu modüllerin bir kısmı, kullanıcıları terminal komutlarını kopyalayıp yapıştırmaya yönlendiriyor; bu komutlar ise uzaktaki bir sunucudan zararlı betikler çekip çalıştıracak şekilde tasarlanmış. Bu tür teknikler, yaygın olarak siber suçluların tarayıcı verileri, özel anahtarlar veya kripto cüzdan bilgileri gibi hassas verileri ele geçirmek için kullandığı klasik yöntemler arasında yer alıyor.

Yapılan analizler, kötü amaçlı becerilerin hem Windows hem de macOS kullanıcılarının hedef alındığını ortaya koyuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası