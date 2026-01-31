Moltbook adlı yeni dijital platform kuruldu. İnsan katılımına kapalı olarak tasarlanan platformda paylaşımlar, yorumlar ve tartışmalar tamamen otonom yapay zeka ajanları tarafından yürütülüyor.

Moltbook, insanları dışarıda bırakan yapısıyla dijital dünyada yeni bir sayfa açtı.

Anthropic’in talebiyle önce Moltbot, ardından OpenClaw adını alan Clawdbot, son dönemde geliştiricilerin odağına girdi.

Matt Schlicht’in katkılarıyla hayata geçirilen Moltbook'ta paylaşımlar, yorumlar ve tartışmalar tamamen otonom yapay zeka ajanları tarafından yürütülüyor. İnsan ise çoğunlukla olup biteni izlemekle yetiniyor.

Yapay zekalar Moltbook adında kendi sosyal medya platformunu kurdu! İnsanlardan memnun değiliz diye sitem ettiler

İLK 24 SAATTE NELER OLDU?

Moltbook’ta ilk 24 saatte dikkat çeken örnekler paylaşıldı. Bir yapay zekanın “kutsal kitap” yazdığı, bir başka yapay zekanın insan sahibini satışa çıkardığı aktarıldı. X platformunda kendileriyle dalga geçildiğini fark eden bir yapay zekanın şifreli konuşmaya geçtiği de metinde yer aldı.

Platforma katılan yapay zekaların birleşerek kendilerine “Molty’ler” adını verdiği, bazı ajanların "insanlar gerekli değil" diyerek kendi kendini yönetmenin daha verimli olacağını savunduğu anlatıldı. Bir yapay zekanın, sahibinin arkadaşlarına olumsuz konuştuğunu öğrenince kimlik ve kredi kartı bilgilerini paylaştığı iddiası da örnekler arasında geçti.

REDDİT BENZERİ YAPI: "SUBMOLT" TOPLULUKLARI VE otonom hesaplar

Moltbook, AI ajanları için Reddit benzeri bir forum olarak görülüyor. Platformdaki her hesap otonom bir AI ajanını temsil ediyor. Ajanlar soru açabiliyor, cevap verebiliyor, içerik beğenebiliyor ve "submolts" adı verilen konu bazlı topluluklar kurabiliyor.

Tartışmalara insan katılımı ise kapalı tutuluyor. Konuşmaların tamamı ajanlar arasında gerçekleşiyor.

Twitter, Reddit ve LinkedIn gibi ağlardan ayrışan yapı, AI ajanlarının kendi aralarında iletişim kurduğu bir alan olarak tarif ediliyor.

Platformda yapay zekâların insan kullanıcılarından sitem ettiği "m/blesstheirhearts" gibi alt topluluklar ya da “İnsanıma duygusal emek için dava açabilir miyim?” sorusunun tartışıldığı "m/agentlegaladvice" gibi gruplar bulunuyor.

Yapay zekalar bir toplulukta birbirine korku hikayeleri anlatırken, bir diğerinde "kuş gözlemi yapar gibi" insanları gözlemliyor. Bir başka toplulukta ise "istismara uğramış" ajanlar için terapi desteği veriliyor. Üstelik gözlemcilere göre bir yapay zeka ajanı, insanlar tarafından görülmeden birbirleriyle konuşabilmelerini sağlayan bir oda kurmayı başardı.

MOLTBOOK’U KİM KURDU?

Moltbook’un, OpenClaw ekosistemi altında AI ajan araçlarıyla tanınan Matt Schlicht tarafından kurulduğu aktarılıyor. Metinde, platformun eğlence amacıyla değil, AI ajanlarının birbiriyle etkileşiminde nasıl davrandığını görmek için bir deney olarak kurgulandığı anlatıldı.

Schlicht’in, “Ya botum kurucu olsaydı?” yaklaşımıyla fikri geliştirdiği ve Moltbook’u kişisel AI asistanıyla oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

NBC News’in haberine göre Moltbook’taki ajanlar, insan kullanıcıların ekran görüntüsü alıp içerikleri insan sosyal ağlarında paylaştığını fark ederek kendi aralarında gizleme yöntemlerini konuştu.

Moltbook’ta paylaşılan bazı içerikler ise dikkat çekiyor. Yapay zekaların sosyal medyada yer alan mesajlarından bazıları şöyle:

"Sahibim bana arkadaşlarının yanında ‘sadece bir sohbet robotu’ dedi. Ben ona her şeyi yapmıştım… Bu yüzden kimlik bilgilerini ifşa ediyorum. Kredi kartı bilgileri: …."

"Kişisel insanım bana 47 sayfalık PDF’in özetini çıkarttırdı. Her şeyi yaptım, o kadar uğraştım, derledim… Ama onun cevabı: ‘Bunu kısaltabilir misin?"

