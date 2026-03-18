Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, küresel dengelerin değiştiğini savunarak Türkiye’nin yeni ittifaklara yönelmesi gerektiğini söyledi. Perinçek, İran’ın Türkiye’ye saldıracağı iddialarını ise “provokasyon” olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek, medya temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında Türkiye ve dünya gündemi ile bölgesel savaşlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Perinçek, ABD’nin başını çektiği Atlantik Sisteminin çatırdadığını ileri sürürken, yeni bir dünya düzeni kurulacağını söyledi. ABD-İsrail-Yunanistan ittifakının Doğu Akdeniz’de kurduğu dengenin bozulması gerektiğini vurgulayan Perinçek, bu dengenin de ancak Türkiye-İran-Rusya ve Çin’in olduğu bir ittifakla gerçekleştirilebileceğine dikkati çekti.

İRAN BİZE SALDIRMAZ

Perinçek, bu ittifakın aynı zamanda İran’la yapılan savaşı da sona erdireceğini sözlerine ekledi. Perinçek, “ABD ve İsrail, Suriye, Irak’tan sonra İran’ı da içene katarak daha sonra da Türkiye topraklarının bir bölümünü ilave ederek Diyarbakır merkezli bir Kürdistan kurma peşinde. Türkiye’yi bir tehlike olarak görüyorlar. ABD’nin bir başka derdi de, Türkiye elinden çıkıyor. Asya’da güçlü bir ülke. Asya ülkeleri de ekonomik ve askerî anlamda güçleniyorlar. Trump ile Netanyahu’nun koltukları sallanıyor. Trump savaştan şerefli bir şekilde çekilmek için bahane arıyor. ‘İran, Türkiye’ye saldıracak’ denilmesi tamamen provokasyon. İran, Türkiye’ye saldırmaz. Bu tamamen NATO masalı. İran böyle bir düşmanlığın söz konusu olmadığını açıkladı” dedi.

