Eczacılar, sosyal medya ve denetimsiz internet sitelerinde satılan sahte ürünlerin ciddi sağlık riski taşıdığı uyarısında bulundu. Yalnızca geçen yıl binlerce site hakkında kapatma ve erişim engeli kararı verildi.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, internet üzerinden kontrolsüzce yayılan sahte ve kaçak ürünlere karşı vatandaşları uyararak “Sosyal medya ve denetimsiz web siteleri üzerinden pazarlanan sahte ve kaçak ürünler sadece ekonomik kayıplara yol açmakla kalmıyor, doğrudan insan hayatını riske atıyor. Sağlık internetten değil, eczaneden alınır” dedi.

İnternette sahte ilaçla mücadele devam ediyor! 3.500 siteye kapatma cezası geldi!

Sahte ve kaçak ürünlerin internet üzerinden kontrolsüzce yayılmasının endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Tüysüz “Günümüz insanı uzayan hayat süresini sağlıklı geçirme arayışında. Çoğu zaman hekimine ve eczacısına danışmak yerine dijital mecraları tercih ediyor. Eczanenin tersine kontrolsüz yerlerden alınan bu ürünlerin sağlık faturası çok daha yüksek oluyor” diye konuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kurumunun dijital mecralardaki sahtecilikle savaş halinde olduğunu belirten Tüysüz “Bu çabaların sonucunda 2025 yılı 3.407 internet sitesi tamamen kapatıldı. 1.418 siteye erişim engeli getirildi. 1.593 site hakkında suç duyurusunda bulunularak hukuki süreç başlatıldı. İhlaller sonucunda toplamda 185 milyon TL idari para cezası uygulandı” bilgisini verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası