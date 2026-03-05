Erzurum’da yürütülen operasyonlar kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı bahis ile kumar içerikli 203 siteye de erişim engeli getirildi.

‘Yasa dışı bahis’ operasyonları tüm hızıyla sürerken, operasyonun son adresi Erzurum oldu. Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için çalışma başlattı.

203 siteye ‘yasa dışı bahis’ kıskacı: Erişim engeli getirildi

32 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden 3, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet eden 3, trafiği tehlikeye sokan 9, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer sağlayan 2 ve kişisel verileri hukuka aykırı yayan, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan, dezenformasyon ile halkı kin ve düşmanlığa tahrikten birer kişi olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

203 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Operasyonlar dahilinde yasa dışı bahis ile kumar içerikli 203 siteye erişim engeli getirildi.

